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Biden’dan Meksika’nın yeni Devlet Başkanı Sheinbaum'a tebrik mesajı

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#ABD#Joe Biden#Meksika
Biden’dan Meksika’nın yeni Devlet Başkanı Sheinbauma tebrik mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 18:52

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olarak seçilen Claudia Sheinbaum'u tebrik etti.

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ABD Başkanı Joe Biden, Meksika’nın yeni Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u tebrik etti. Biden, yaptığı yazılı açıklamada, “Claudia Sheinbaum'u Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olarak seçilmesinden dolayı kutluyorum. İki ülke arasındaki kalıcı bağları yansıtan ortaklık ve dostluk ruhu içerisinde seçilmiş Başkan Sheinbaum ile yakın bir şekilde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Her iki ülkenin değerlerini ve çıkarlarını halklarımızın yararına olacak şekilde ilerletme konusundaki kararlılığımızı ifade ediyorum. Ayrıca Meksika halkını yerel, eyalet ve federal düzeylerde 20 binden fazla makam için ülke çapında başarılı bir demokratik seçim süreci yürüttükleri için kutluyorum” dedi.

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#ABD#Joe Biden#Meksika

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