Biden’dan Kuzey Akım 2’ye yaptırım

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Biden, Rusya’dan Almanya’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 2 projesine yaptırım uygulanacağını duyurdu. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada “Yönetimime, Kuzey Akım 2’ye ve şirketin yetkililerine yaptırım uygulanması talimatı verdim. Başkan Putin, eylemleriyle dünyayı Rus gazından uzaklaştırıyor” ifadeleri yer aldı. Biden açıklamasında çabalarından dolayı doğalgaz hattının işletmeye alınmasını durduran Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’a da teşekkür etti.

KÜÇÜK YEŞİL ADAMLAR

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna’nın doğusundaki Rus askeri varlığının niteliğinin ne olduğu sorusuna “2014 ve sonraki yıllarda Rus askeri üniforması taşımadıkları için ‘küçük yeşil adamlar’ dediklerimiz tüm doğu Ukrayna’da. Üniforma taşımasalar da Rus askerlerinin gibi hareket ediyorlar. Rus hükümetini temsil ediyorlar” şeklinde cevap verdi.

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2014 yılında Kırım’ın işgalinde rol oynayan, resmi ‘Rus askeri üniforması’ taşımayıp yeşil renkli kamuflajlar giyen silahlı kişiler, o dönem Batı basını tarafından “küçük yeşil adamlar” olarak nitelenmişti.