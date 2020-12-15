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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 19:58 | Son Güncelleme:

Biden'dan Küba ile ilişkileri yeniden normalleştirme planı

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Biden'dan Küba ile ilişkileri yeniden normalleştirme planı
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Küba ile ilişkileri normalleştirmeyi planladığı bildirildi.

Bloomberg'in Biden'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yeni başkan, Trump yönetiminin Küba'ya yönelik politikalarını ve yaptırımlarını geri çevirmeyi planlıyor.

Küba'ya seyahat, yaptırım ve para transferleri gibi kısıtlamaların azaltılmasının düşünüldüğü belirtilen haberde, Küba'daki insan hakları ihlallerine yönelik yaptırımların ise devam edeceği vurgulandı.

Biden, seçim sürecinde de ABD'nin yeni bir Küba politikasına ihtiyaç duyduğu açıklaması yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal etmiş ve Küba'ya karşı yeni yaptırımlar ve kısıtlamalar getirmişti.

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