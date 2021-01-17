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Dünya
Haber Giriş: 17.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Biden’dan kötü haber: Salgın kötüleşebilir

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Biden’dan kötü haber: Salgın kötüleşebilir
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Salgında en kötüyü yaşayan ABD’de umutlar yeni seçilen başkan Joe Biden’a bağlanmış durumda. Toplam vakaların 25 milyona dayandığı, ölümlerin 400 bini geçtiği ülkede, çarşamba günü göreve gelecek Biden, kısa vadede büyük beklentilere girilmemesi için uyarıda bulundu.

Daha önce de benzer açıklamalar yapan Biden, “ABD’de aşılama uygulaması şu ana kadar büyük bir başarısızlık. Dürüst olmak gerekirse durum iyiye gitmeden evvel daha kötüye gidecek” diyerek yapacakları değişikliklerin etkisini göstermesinin zaman alacağının altını çizdi.

Umut vermeyi de ihmal etmeyen Biden, “Görevimin ilk yüz gününün sonunda, Amerikan halkının kollarına 100 milyon aşı yapılacak” dedi. Bu arada Biden, salgınla mücadele ve aşılamanın daha hızlı yapılabilmesi için Kongre’den 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını isteyeceğini de söyledi.

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