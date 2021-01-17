Biden’dan kötü haber: Salgın kötüleşebilir

Daha önce de benzer açıklamalar yapan Biden, “ABD’de aşılama uygulaması şu ana kadar büyük bir başarısızlık. Dürüst olmak gerekirse durum iyiye gitmeden evvel daha kötüye gidecek” diyerek yapacakları değişikliklerin etkisini göstermesinin zaman alacağının altını çizdi.

Umut vermeyi de ihmal etmeyen Biden, “Görevimin ilk yüz gününün sonunda, Amerikan halkının kollarına 100 milyon aşı yapılacak” dedi. Bu arada Biden, salgınla mücadele ve aşılamanın daha hızlı yapılabilmesi için Kongre’den 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını isteyeceğini de söyledi.