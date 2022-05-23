Biden’dan Kim’e kısa mesaj: Merhaba

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Ülkesinin “Kuzey Kore’nin yapacağı herhangi bir şeye karşı hazır olduğunu” belirten Biden, olası bir nükleer denemeye yönelik ise “kaygı taşımadığını” söyledi. Bir gazetecinin, Kim’e yönelik bir mesajının olup olmadığı sorusu üzerine “Merhaba” yanıtını veren ABD Başkanı, birkaç saniye sonra ise “Nokta” ifadesini kullandı. Balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore’nin yakın zamanda bir nükleer test gerçekleştirebileceği konuşuluyor. Biden’ın selefi Donald Trump, Kim ile iki kez bir araya gelmişti.