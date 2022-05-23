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Biden’dan Kim’e kısa mesaj: Merhaba

#Joe Biden#Kim Jong-Un#Kuzey Kore
Biden’dan Kim’e kısa mesaj: Merhaba

Asya turu kapsamında gittiği Güney Kore’de basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a “aktaracak çok fazla şeyinin olmadığını” kaydetti.

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Ülkesinin “Kuzey Kore’nin yapacağı herhangi bir şeye karşı hazır olduğunu” belirten Biden, olası bir nükleer denemeye yönelik ise “kaygı taşımadığını” söyledi. Bir gazetecinin, Kim’e yönelik bir mesajının olup olmadığı sorusu üzerine “Merhaba” yanıtını veren ABD Başkanı, birkaç saniye sonra ise “Nokta” ifadesini kullandı. Balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore’nin yakın zamanda bir nükleer test gerçekleştirebileceği konuşuluyor. Biden’ın selefi Donald Trump, Kim ile iki kez bir araya gelmişti.

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#Joe Biden#Kim Jong-Un#Kuzey Kore

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