Biden’dan İsrail’e dev silah paketi... Giderayak 8 milyar dolarlık satış

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İsrail ile Hamas arasındaki Gazze’de ateşkes görüşmeleri yeniden başlamışken ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, 20 Ocak’ta görevi Donald Trump’a devretmeden önce İsrail ile 8 milyar dolarlık silah anlaşması imzaladı.

UÇAKLAR İÇİN MÜHİMMAT

Amerikan haber sitesi Axios’a konuşan ABD’li yetkililer, Joe Biden yönetiminin askeri destek paketiyle ilgili Kongre’yi bilgilendirdiğini belirtti. Senato ve Temsilciler Meclisi dışişleri komitelerinin de onayını gerektiren silah satışı, savaş uçakları için AIM-120C-8 AMRAAM havadan havaya ateşlenebilen füzeleri, 155 milimetrelik top mermilerini ve saldırı helikopterleri için Hellfire AGM-114 füzelerini kapsıyor. Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre’ye yapılan bilgilendirmede, anlaşmanın kritik mühimmat ve hava savunma kapasitelerine yönelik stokların yeniden sağlanması yoluyla İsrail’in uzun vadeli güvenliğine destek amacı taşıdığının aktarıldığı ifade edildi. Söz konusu yardımın dışında ABD yönetiminin, İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı ve sonrasında Lübnan ve Suriye’ye uzanan saldırılara destek amacıyla şimdiye kadar 22 milyar doların üzerinde doğrudan askeri yardım ve harekat desteği sağladığı biliniyor.

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MÜZAKERELER BAŞLADI

Öte yandan Doha’da sürdürülen ateşkes ve takas müzakereleriyle ilişkin bir açıklama da Hamas’tan geldi. Filistinli direniş örgütü, İsrail ile Gazze Şeridi’nde ateşkes için yeniden dolaylı müzakerelerin başladığını teyit etti. Açıklamada, Hamas’ın ciddiyetle, pozitif bir yaklaşımla Filistin halkının istekleri doğrultusunda en kısa sürede bir anlaşmaya varmak için çabaladığına dikkat çekilerek, anlaşma hedefinin İsrail’in Gazze’deki etnik temizliğini ve soykırım savaşını durdurmak olduğu vurgulandı.

SALDIRILARA DEVAM

Öte yandan İsrail saldırıları son günlerde artarak devam ediyor. Cuma günü saldırılarda 59 kişi hayatını kaybederken dün de Gazze’nin kuzeyinde bir eve düzenlenen saldırıda aynı aileden yedisi çocuk 11 kişi can verdi. İki katlı binanın yerle bir olduğu belirtilirken, yaralılara yardıma gelen ambulans personeline de dronlardan ateş açıldığı bildirildi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının dün itibarıyla 45 bin 717’ye, yaralı sayısının da 108 bin 856’ya yükseldiği duyuruldu.

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LİSTEDE TOPLAM 19 İSİM VAR: BİDEN’DAN HİLLARY’YE SOROS’A ÖZGÜRLÜK NİŞANI

Beyaz Saray’da son günlerini geçiren Joe Biden, siyaset, spor, eğlence, sivil haklar savunuculuğu ve bilim alanlarındaki 19 isme Başkanlık Özgürlük Madalyası verdi. Ödül alan isimler arasında eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, milyarder işinsanı ve Açık Toplum Vakfı kurucusu George Soros, kariyerini ABD’de sürdüren Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Hollywood yıldızı Denzel Washington, oyuncu Michael J.Fox, modacı Ralph Lauren, eski NBA yıldızı Earvin “Magic” Johnson ve efsanevi rock grubu U2’nun solisti Bono da vardı. Öte yandan World Central Kitchen adlı dünyanın en tanınmış gıda yardım kuruluşunun kurucusu İspanyol asıllı Amerikalı şef Jose Andres ödüle layık görüldü. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Bu 19 Amerikalı, Amerika’yı daha iyi bir yer haline getiren harika kişiler. Onlar harika liderler, çünkü ülkelerine ve dünyaya olağanüstü katkılarda bulunan iyi insanlar” ifadeleri kullanıldı.

NE DEDİLER

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Küresel komplolarla ilişkilendirilen George Soros ile ilgili tanıtımda ise “George Soros bir yatırımcı, hayırsever ve Açık Toplum Vakıfları’nın kurucusudur. Soros, 120’den fazla ülkedeki vakıflar, ortaklar ve projeler ağı aracılığıyla demokrasi, insan hakları, eğitim ve sosyal adaleti güçlendiren küresel girişimlere odaklanmıştır” ifadesi yer aldı.