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Dünya
Haber Giriş: 04.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Biden’dan İran’a jest gibi hamle

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Biden’dan İran’a jest gibi hamle
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ABD, İran’a askeri tehdit olarak 9 ay önce Ortadoğu’ya gönderdiği USS Nimitz uçak gemisini bölgeden çektiğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, uçak gemisinin Hint-Pasifik Kuvvetlerinin (INDO-PACOM) operasyon bölgesine sevk edildiğini açıkladı. Bir gazetecinin sorusu üzerine Kirby, bu geminin yerine başka bir uçak gemisinin Ortadoğu’ya gönderilmesi konusunda planlarının olmadığını da belirtti.

USS Nimitz’in Ortadoğu’dan çekilmesinin stratejik bir nedeninin bulunmadığını savunan Kirby, geminin gerektiğinden fazla süredir denizde olduğunu ve bir süre sonra ABD’ye döneceğini kaydetti. Geminin bölgeden çekilirken yerine yeni bir geminin gönderilmemiş olması, Joe Biden yönetimin İran’a yönelik gerginliği azaltma çabası olarak yorumlanıyor. ABD’nin Ocak 2020’de İranlı komutan Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından İran ile ABD arasında tansiyon yükselmişti.

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