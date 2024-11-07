Biden'dan Harris'e destek mesajı

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, kampanya boyunca verdiği emek dolayısıyla Harris'i takdir etti.

2020'deki başkanlık seçiminde başkan adayı olduğunda Harris'i başkan yardımcısı seçmesinin verdiği "ilk ve en iyi karar" olduğunu belirten Biden, "(Harris) Olağanüstü şartlar altında öne çıktı ve tarihi bir kampanyaya liderlik etti." ifadesini kullandı.

Biden, Harris'in, ABD halkının nesiller boyu örnek alacağı bir lider olmayı sürdüreceğini kaydetti.

HARRİS'E TEŞEKKÜR



Minnesota Valisi Tim Walz, X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini başkan yardımcısı adayı olarak seçtiği için Harris'e minnettarlığını ifade etti.

Seçim sonucu istedikleri gibi olmasa da kampanyaya destek veren milyonlarca Amerikan vatandaşına teşekkür eden Walz, Demokrat seçmeni, kampanyanın temel değerleri için mücadele etmeyi sürdürmeye çağırdı.

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ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Harris, yaptığı konuşmada, seçim mağlubiyetini kabul ettiğini açıklamış ve Trump'ı arayarak tebrik ettiğini söylemişti. Aynı şekilde Biden da Trump'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etmiş ve kendisini Beyaz Saray'a davet etmişti.

Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek görevine resmen başlayacak.