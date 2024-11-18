Biden'dan giderayak deprem etkisi yaratan karar! Rusya çileden çıktı: 3. dünya savaşına neden olabilir, Ukrayna harabeye dönebilir

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ABD başkanlık koltuğunda sayılı günleri kalan Joe Biden,Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.

Beyaz Saray'dan henüz kamuoyuna açık bir açıklama gelmese de, kritik gelişme York Times, Washington Post ve Associated Press haber ajanslarına verilen koordineli brifinglerde yer aldı.



Batı medyası Biden'ın kararını manşetlerinden duyurdu

SINIRLI ONAY, KUZEY KORE ASKERLERİNİN GELMESİ ETKİLİ OLDU

Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi. WP'ye açıklama yapan yetkililer, söz konusu politika değişikliğinde, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşması için Rusya tarafından Kursk bölgesine getirilmesinin etkili olduğunu vurguladı.

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ZELENSKİ: FÜZELERİN KENDİSİ KONUŞUR! POLONYA: PUTİN'E ANLADIĞI DİLDEN YANIT

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ATACMS adıyla bilinen füzelere kısıtlamaların kaldırılmasını ve Kiev'in kendi sınırları dışındaki hedefleri vurabilmesini aylardır istiyordu. Zelenski uzun süredir beklediği habere temkinli yaklaştı ve "bu tür şeyler kamuoyuna duyurulmaz, füzelerin kendisi konuşur" yorumunu yaptı.

Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski kararı memnuniyetle karşıladı ve "Başkan Biden, Putin'e anladığı bir dilde yanıt verdi" dedi.



ABD tarafından tedarik edilen ATACMS füzeleriyle düzenlenecek ilk saldırılar birkaç gün içinde gelebilir. Kararın, daha önce ABD tarafından Rus topraklarında kullanımı engellenen İngiltere tarafından tedarik edilen Storm Shadow füzeleri için geçerli olmayacağı düşünülüyor.

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PUTİN 'NATO'NUN SAVAŞA DOĞRUDAN KATILIMI ANLAMINA GELİR' DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Batılı ülkeleri böyle bir hamleye karşı uyarmış ve NATO'nun Ukrayna Savaşına "doğrudan katılımı" anlamına geleceğini söylemişti.

Rus liderden konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi ancak Rus yetkililer karara tepkisiz kalmadı.



Rus Parlamentosu'nun Üst Kanadı'nın Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Vladimir Dzharabov, Washington'ın Ukrayna'ya Rusya'nın içlerini vurma izni vermesinin ardından TASS haber ajansına yaptığı açıklamada "Bu, üçüncü dünya savaşının başlamasına doğru atılmış çok büyük bir adım" dedi.

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Dzhabarov, Moskova'nın bu hamleye derhal yanıt vereceği uyarısında bulunurken Federasyon Konseyi üyesi Andrei Klishas da "Batı, çatışmayı öyle bir seviyeye tırmandırmayı seçti ki Ukrayna devleti sabaha harabe olabilir" diye konuştu.

TRUMP'IN EKİBİNDEN TEPKİ

Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin yeşil ışık yakmadığı bu adım, seçimleri kaybeden Biden yönetiminin seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önceki önemli bir kararı olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye dönük adımlar atacağını açıklamış ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirtmişti.

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Trump'ın en yakın dış politika danışmanlarından Richard Grenell kararı eleştirdi ve X hesabından "İktidardan ayrılmadan önce savaşı tırmandırıyorlar" dedi.



ATAMCS'lerin menzili 300 kilometreyi aşabiliyor ve hızlarının yüksek olması nedeniyle engellenmeleri de zor.

Ukrayna aylardır, ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinin önemli kentlerinden ve Ukrayna güçlerinin önemli ikmal merkezlerinden Povrosk'a doğru ilerleyen Rus güçlerini durdurmaya çalışıyor.

Biden'ın giderayak aldığı bu kararın savaşın gidişatını değiştirip değiştirmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek.