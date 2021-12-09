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Biden'dan 'geri adım' sinyali! NATO da Ukrayna da şokta...

#ABD#RUSYA#Ukrayna
Bidendan geri adım sinyali NATO da Ukrayna da şokta...

ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası Moskova'yı yatıştırmak için Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda taviz vereceğini ima etti. Biden'ın geri adımı NATO cephesinde tepki ile karşılandı ve"Moskova ile yapılacak uzlaşma görüşmeleri derhal kökünden kesilmelidir" denildi.

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Rusya ve Ukrayna arasında tırmanan gerilimin ardından gözler ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı görüşmeye çevrilmişti. Görüşme sonrası tüm dünya Rusya'ya yaptırım beklerken ABD Başkanı yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı.

BİDEN'DAN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ ZEYTİN DALI

İki liderin geçtiğimiz gün yaptığı iki saatlik video konferanstan sonra konuşan ABD başkanı, uzun süredir Kiev'in Batı güvenlik paktına katılmasını engellemeye çalışan Rus mevkidaşına eşi görülmemiş bir zeytin dalı uzattı ve Moskova'yı yatıştırmak için Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda taviz vereceğini ima etti.

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NATO-MOSKOVA-ABD GÖRÜŞMELERİ

Biden, "Rusya'nın NATO'ya ilişkin endişelerinin geleceğini tartışmak için" en az dört büyük NATO müttefiki ve Moskova ile üst düzey görüşmeler yapılacağını söyledi. Biden, görüşmelerde doğu cephesinde sürekli olarak tırmanan gerilimle ilgili herhangi bir uzlaşma sağlayıp sağlayamayacaklarını tartışmayı hedeflediklerini belirtti.

NATO'DAN TEPKİ: DERHAL KÖKÜNDEN KESİLMELİ

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ABD hattındaki yumuşama, Putin için bariz bir zafer olarak görüldü ve Biden'ın sözleri, NATO içindeki üst düzey kişileri şimdiden alarma geçirdi.

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NATO'dan üst düzey bir yetkili Financial Times'a "Avrupa'nın güvenliği ile ilgili garantiler hiçbir koşulda tartışmaya açık değildir. Moskova ile yapılacak uzlaşma görüşmeleri derhal kökünden kesilmelidir" dedi.

ÖNCEKİ BAŞKANLAR REDDETMİŞTİ

The Telegraph Gazetesi'nde yer alan haberde, "Böyle bir taviz gerçekleşirse sadece Ukrayna değil, uzun süredir ABD taahhüdünü güvenliklerinin kilit noktası olarak gören doğu NATO üyeleri de alarma geçirecektir." ifadeleri yer aldı.

Önceki ABD başkanları, Rusya'nın NATO'nun genişlemesine veya Orta Avrupa'daki füze savunma tesislerine yönelik itirazlarını, komşularının egemenliğine kabul edilemez bir müdahale olarak değerlendirerek reddetmişti.

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PUTİN 'KIRMIZI ÇİZGİMİZ', BIDEN 'TANIMIYORUZ' DEMİŞTİ

Putin daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının Moskova için büyük bir kırmızı çizgi olduğunu defalarca kez belirtmişti. Bundan sadece bir hafta önce Başkan Biden Rusya'nın bu açıklamasına 'Kimsenin kırmızı çizgilerini tanımıyoruz' şeklinde cevap vermiş ve Rusya'ya desteğini açıkça belirtmişti.

UKRAYNA İLE DE GÖRÜŞECEK

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Beyaz Saray, Biden'ın Perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ve NATO'nun doğu ucundaki bir grup ülke olan Bükreş Dokuzlu ile görüşeceğini açıkladı.

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#ABD#RUSYA#Ukrayna

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