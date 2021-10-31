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Biden'dan G20 sonrası flaş açıklamalar

#Biden#G20 Liderler Zirvesi#Vergi

ABD Başkanı Joe Biden, sona eren G20 Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. Biden, İran'la nükleer müzakereyle ilgili olarak, "Burada meslektaşlarımla görüşmeler yaptık. Kendileri altı ulustan isimlerdi. Bir değişim yapmamız gerekiyor demiştik. Trump'ın aldığı yanlış kararlardan muzdarip olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:

KÜRESEL KURUMLAR VERGİSİ

- Ortaklarımızla ve müttefiklerimiz Amerikan liderliği hakkında konuştuk. Sorun çözme konusundaki desteklerimize değindiler. G-20'nin küresel kurumlar vergisini desteklemesini takdir ediyorum. Biz bir yıldır uğraşıyoruz gerekli momentumu sağlamak için. Minimum yüzde 15 kurumlar vergisi getiriyoruz. Aynı zamanda bir fon da kurduk. Gelecekte gerekirse bir sonraki salgına müdahale etmek için.

İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE

- Bugün son olarak yakın AB ortaklarımız ile kritik yeni bir anlaşmaya imza attık. Hem çalışanlarımız, hem iklim kriziyle mücadele için. AB ile ABD dünyanın ilk ticaret anlaşmasını yaptı. Ne kadar karbon salındığına göre çok da destek aldık. Özellikle çelik sektörü çalışanlarından. Anlaşma AB'deki dostlarımız gerilimi net bir şeklide azaltacak.

İRAN'LA NÜKLEER MÜZAKERE

- İki farklı mesele var burada. Birinci müzakerelere yeniden katılıp katılmayacakları. Burada meslektaşlarımla görüşmeler yaptık. Kendileri altı ulustan isimlerdi. Bir değişim yapmamız gerekiyor demiştik. Trump'ın aldığı yanlış kararlardan muzdarip olduğumuzu söyleyebilirim. Bu bir mesele. Bu meseslnin çözümü İran'ın eylemlerine bağlı ve dostlarımızın bize ne kadar destek olacağına bağlı. İran'ın ABD çıkarlarına yönelik saldırıları ve diğer eylemleri ile ilgili de tabii ki cevap veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.


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#Biden#G20 Liderler Zirvesi#Vergi

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