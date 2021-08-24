AB liderleri çağrıda bulunmuştu... Biden Afganistan'dan tahliye sürecinde son noktayı koydu!

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden tahliyeler sürerken, G7 ülkeleri kritik bir Afganistan toplantısı gerçekleştirdi.

Avrupalı liderler, ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yaparak, ABD'nin Taliban'la yaptığı anlaşma kapsamında Amerikalıların ülkeden çıkması için son tarih olan 31 Ağustos'u uzatmasını istedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupalı liderler, "Amerikalı dostlarına operasyonların tamamlanması ve tahliyeye hakkı olan tüm milletlerin havalimanına adil ve eşit için ulaşımı için gerekli olduğu sürece havalimanının korunması yolunda çağrı yapıyor" ifadesini kullandı.

Bu gelişmeden dakikalar sonra ABD medyası, Başkanı Joe Biden'ın kararından dönmeyeceğini duyurdu. Biden'ın Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağı bildirildi.

PENTAGON DA '31 AĞUSTOS' DEDİ

ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) bugün düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin kritik değerlendirmeler yer almıştı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, "Kabil'den çekilme için 31 Ağustos tarihinde bir değişiklik yok. Güvenli geçişi sağlamak için arabuluculuk yapmaya devam ediyoruz. son 24 saatte yüzlerce Amerikalı güvenli şekilde havalimanı kapılarına geldi. Çekilme operasyonu kapsamında hem halk hem teçhizat çekilirken aynı ilkeler geçerli olur. Burada olabildiğinde teçhizatları kurtarmak istiyoruz. Ama ortadan kaldırmamız gerekiyorsa uygun şekilde yaparız. Şu anda Kabil'den ayrılan geçici üstlere gidiyor. Bizim merkezi üslerimize. Mesele bundan ibaret aslında. 31 Ağustos sonrası için görüşme gerekirse yapılacaktır. ifadelerini kullanmıştı.



ABD'li Tümgeneral William Taylor ise tahliye edilenlerin doğrudan ABD'ye gelmediğini belirterek, "Tahliye edilenleri 14 lokasyondan birine gönderiyoruz. Sıkışmayı önlemek için" demişti.

G7'NİN BİR NUMARALI ŞARTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan toplantısı sonrası G7 ülkelerinin pozisyonuna ilişkin kritik noktayı duyurdu.

Reuters'ın haberine göre; Johnson, "G7 olarak anlaştığımız bir numaralı şart şudur: Onlar (Taliban) ülkeden çıkmak isteyenler için 31 Ağustos ve sonrasında da güvenli geçişi garanti etmek zorunda."

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