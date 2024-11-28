Biden’dan dikkat çeken vurgu: Gazze’de ateşkes için Türkiye ile çalışacağız

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YENİ HAMLE GELİYOR

“Tıpkı Lübnan halkının güvenlik ve refah dolu bir geleceği hak ettiği gibi, Gazze halkı da savaşın ve yerinden edilmenin sona ermesini hak ediyor” diyen ABD Başkanı Biden, bunun için çalışacakları ülkelerin başında Türkiye’yi saydı: “Önümüzdeki günlerde ABD, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas iktidarda kalmadan savaşın sona ermesiyle Gazze’de ateşkes sağlanması için Türkiye, Mısır, Katar, İsrail ve diğer ülkelerle birlikte bir hamle daha yapacak.”

‘BİR HAYALİM VAR’

Görevi Seçilmiş Başkan Donald Trump’a devretmesine 53 gün kalan Biden, Ortadoğu’ya yeni bir vizyon getirme planlarını gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. 82 yaşındaki başkan vizyonunun, Ortadoğu’nun barış içinde ve bütünleşmiş bir şekilde yaşadığı, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olduğu ve İran’ın desteğiyle İsrail’in tehdit edilmediği bir gelecek içerdiğini belirtirken, İsrailliler ve Filistinlilerin eşit güvenlik ve refah ölçütlerinden yararlandığı bir geleceği de ortaya koymaya çalışacağını belirtti. Biden bunları gerçekleştirmek için Suudi Arabistan ve İsrail arasında tarihi bir anlaşma yapmaya uğraştıklarını da ekledi.

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TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KALICI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da ateşkes sağlanmasının Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ve ateşkesin kalıcı olmasının temenni edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsrail’in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan’da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulmalıdır. Bu vesileyle, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Gazze’de bir an önce kalıcı ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’in saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini hatırlatmak isteriz” denildi.