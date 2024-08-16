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Biden’dan başkanlığı bırakma şakası: ‘İş arıyorum’

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#Beyaz Saray#Biden#ABD
Biden’dan başkanlığı bırakma şakası: ‘İş arıyorum’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 07:00

Beyaz Saray’da internet içerik üreticileriyle bir arayan gelen ABD Başkanı Joe Biden, görev süresinin bitmesinin ardından Beyaz Saray’dan ayrılacağı konusunda espri yaparak “iş aradığını” söyledi.

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81 yaşındaki Başkan’ın, “İletişim şeklimizin tüm dinamiğini değiştireceğini düşündüğüm bir atılım yaptınız ve bu yüzden sizi Beyaz Saray’a davet ettim çünkü iş arıyorum” demesi gülüşmelere yol açtı. “40 yaşındaymışım gibi göründüğümü biliyorum. Emekli olduğumda nereye gideceğimi sanıyorsunuz? Bağlantılarım var ve iş arayacağım” ifadelerini kullanan Biden, günümüzde birçok insanın içerik üreticiliği için sıraya girdiğini, içerik üretimi ekonomisinin değerinin 250 milyar dolar civarında olduğunu ve bunun gelecek yıllarda artmasını beklediğini söyledi. Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’ın analizine göre, içerik üretimi ekonomisinin büyüklüğünün 2027’ye kadar yarım trilyon dolara yaklaşabileceği öngörülüyor.

 

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#Beyaz Saray#Biden#ABD

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