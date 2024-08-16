Biden’dan başkanlığı bırakma şakası: ‘İş arıyorum’

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81 yaşındaki Başkan’ın, “İletişim şeklimizin tüm dinamiğini değiştireceğini düşündüğüm bir atılım yaptınız ve bu yüzden sizi Beyaz Saray’a davet ettim çünkü iş arıyorum” demesi gülüşmelere yol açtı. “40 yaşındaymışım gibi göründüğümü biliyorum. Emekli olduğumda nereye gideceğimi sanıyorsunuz? Bağlantılarım var ve iş arayacağım” ifadelerini kullanan Biden, günümüzde birçok insanın içerik üreticiliği için sıraya girdiğini, içerik üretimi ekonomisinin değerinin 250 milyar dolar civarında olduğunu ve bunun gelecek yıllarda artmasını beklediğini söyledi. Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’ın analizine göre, içerik üretimi ekonomisinin büyüklüğünün 2027’ye kadar yarım trilyon dolara yaklaşabileceği öngörülüyor.