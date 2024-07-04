Biden'dan tüm baskılara rağmen 'Bırakmıyorum' mesajı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'la televizyon tartışmasındaki kötü performansı sonrası Demokrat Partili çevreleri yatıştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Biden'ın söz konusu tartışmada 'gevelemesi', parti içinde adaylıktan çekilmesi çağrılarına yol açtı.

Bu çağrılara her gün yenileri eklenirken, Biden çarşamba günü Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile buluştu.

Biden ve Harris daha sonra Demokrat Parti’nin ileri gelenleri ile telekonferans yöntemiyle bir araya geldi. Bu görüşmede Biden’ın yarışta kalacağını açıkça belirttiği bildiriliyor.

BBC’ye konuşan bir kaynak, Biden’ın görüşmede, "Ben Demokrat Parti'nin adayıyım. Bırakmıyorum” dediğini aktardı.

Biden bu telekonferans sonrası kampanya bağışçılarına gönderilen bir elektronik postada da “Sonuna kadar bu yarışta olduğunu" mesajını yineledi.

Haberin Devamı

81 yaşındaki Biden’ın tartışmadaki zayıf sesi, geveleyen cümleleri ve anlamsız sözleri yaşı ve göreve uygunluğu konusundaki endişeleri hiç olmadığı kadar öne çıkardı.

Bu durum Demokrat çevrelerde Biden’ın seçimi kazanma şansı konusunda büyük kaygı yarattı.

Kamuoyu yoklamalarında Trump’ın Biden karşısında farkı açmaya başlaması da Oval Ofis’teki baskıyı artırıyor.

Tartışmanın hemen ardından yapılan ve Çarşamba günü yayınlanan New York Times anketi, Trump'ın altı puanla önde olduğunu gösteriyor.

BBC'nin ABD’deki yayın ortağı CBS tarafından yayınlanan ayrı bir anket, yarışın kafa kafaya olduğu kilit eyaletlerde Trump'ın Biden'a karşı üç puanlık bir farkla önde olduğunu gösterdi.

Bu anket, Trump’ı ulusal çapta da Biden’ın önünde gösteriyor.