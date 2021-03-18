Biden’dan ağır mesaj: Bence Putin bir katil

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün, Kremlin’i 2020 ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlayarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i işaret etmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden’dan da çok sert açıklamalar geldi.

‘BEDEL ÖDEYECEK’

ABD’li yayın kuruluşu ABC News’tan George Stephanopoulos’a konuşan Biden, ocak ayındaki telefon görüşmesinde Putin’i “seçimlere müdahale iddialarına yanıt verebilecekleri konusunda uyardığını” söyleyerek, “Bir bedel ödeyecek” dedi. Biden, o telefon görüşmesini şöyle aktardı: “Uzun bir konuşma yaptık. Onu kısmen iyi tanıyorum. Ve konuşma, benim ‘Ben seni tanıyorum, sen beni tanıyorsun. Eğer bunun gerçekleştiğini tespit edersem, o zaman hazır ol’ dememle başladı.” Biden’ın bu ifadesiyle tam olarak neyi kastettiği açıklık kazanmadı. Sunucunun, “Onun (Putin) bir katil olduğunu düşünüyor musunuz” sorusu üzerine Biden, “Öyle düşünüyorum” ifadesini kullandı. “Peki ne bedel ödemesi gerekiyor” şeklindeki soruya da ABD Başkanı, “Ödeyeceği bedeli kesinlikle göreceksiniz” yanıtını verdi.

‘PUTİN’İN RUHU YOK’

Başkan Biden, birkaç yıl önce Putin ile ofisinde bir araya geldiğinde Rusya Devlet Başkanı’na ‘ruhunun’ olmadığını söylediğini de doğruladı. Eski ABD Başkanı George W. Bush, Putin’in gözlerine baktığında ruhunu gördüğünü söylemişti. Biden ise, “‘Gözlerinize baktım, ruhunuz olduğunu düşünmüyorum’ dedim. Putin de bana ‘Birbirimizi anlıyoruz’ yanıtını verdi. Yabancı liderlerle ilişkileri yürütürken en önemli şey, diğer adamı tanımak” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİNDEN FARKLI OLACAK

En üst seviyeden gelen bu sert açıklamalar dün Beyaz Saray basın brifinginde de sürdü. Sözcü Jen Psaki, 2020 seçimlerine müdahale etmekle suçlanan Rusya’nın “Kesinlikle yaptıklarından sorumlu tutulacağını” söyledi. Psaki, “Bu yönetimin Rusya ile ilişkileri, geçen 4 yıl boyunca gördüğümüzden oldukça farklı olacak” diye de ekledi.

RUS BÜYÜKELÇİ MOSKOVA’YA DÖNÜYOR

Biden’ın bu açıklamalarına Rusya’dan anında tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, “ikili ilişkilerin geleceğini ele almak üzere” Washington Büyükelçisini Anatoly Antanov’u Moskova’ya çağırdı. Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın başkanı da Telegram hesabından “Putin’e saldırı ülkemize saldırıdır” paylaşımında bulundu.

ABD İSTİHBARATI: RUSYA SEÇİME MÜDAHALE ETTİ

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün raporuna göre Rusya Devlet Başkanı Putin, son ABD seçimlerinde Joe Biden’ın adaylığına zarar vermek için kapsamlı çabalara hız verdi. Moskova’nın müdahale çabalarına, Putin’in onayını almadan hareket etmesi imkânsız olan üst düzey güvenlik ve istihbarat yetkililerinin de katıldığı kaydedilen 15 sayfalık raporda İran’ın ise, Trump’a verilen desteği zayıflatmak için “çok yönlü gizli bir nüfuz kampanyası” yürüttüğü öne sürülüyor. Kuruluş ayrıca, Türk internet korsanlarının kasım ayında ABD başkanlık seçimindeki bir adayın sitesini hack’leyerek Türkçe milliyetçi temalar yerleştirdiğini öne sürdü.

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