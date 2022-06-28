Biden’dan 4'lü zirveye ilişkin açıklama: Zirveye harika bir başlangıç

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ABD Başkanı Joe Biden, İspanya’nın başkenti Madrid’de Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO dörtlü görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Varılan memorandum nedeniyle Türkiye, İsveç ve Finlandiya’yı kutluyorum” diyen Biden, “NATO’yu güçlendirecek ve müşterek güvenliğimizi destekleyecek Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya davetine yönelik kritik bir adım ve zirveye harika bir başlangıç” dedi.

FLAKE: ANLAMLI BİR İKİLİ GÖRÜŞME OLACAK

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake de Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü memorandum sonrası değerlendirmede bulundu. Flake, "İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine izin verilmesi ve Türkiye’nin güvenlik endişelerinin karşılanmasından çok memnunuz. Yarınki Biden-Erdoğan görüşmesi anlamlı bir ikili görüşme olacak" dedi.