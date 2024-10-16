×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Biden’a Netanyahu’dan söz: İran’da sadece askeri noktaları vuracağız

Güncelleme Tarihi:

#İSRAİL#Binyamin Netanyahu#İran
Biden’a Netanyahu’dan söz: İran’da sadece askeri noktaları vuracağız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 07:00

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Washington yönetimine İran’a yapılacak misilleme saldırısını askeri hedeflerle sınırlı tutacaklarını bildirdiği iddia edildi.

Haberin Devamı

Washington Post’un iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre Netanyahu geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinde, İran’daki petrol ya da nükleer tesisleri vurmayacaklarını, yalnızca askeri noktaları hedef alacaklarını söyledi. 

İsrail’in bu kararının, misillemenin bölgede geniş ölçekli bir savaşı tetiklemeyecek düzeye çekmeyi amaçladığı belirtilirken, saldırının bir aydan kısa süre kalan ABD seçimlerini etkilemeyecek şekilde ayarlandığı iddia edildi. Öte yandan dün Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “ABD’nin görüşlerini dinliyoruz, ancak nihai kararlarımızı ulusal çıkarlarımıza göre vereceğiz” ifadesinin yer alması dikkat çekti.

İran’ın bu ay başında İsrail’i hedef alan balistik füze saldırısının ardından Tel Aviv yönetiminin misilleme olarak İran’daki nükleer tesisleri vurabileceği iddiaları ortaya atılmış, Biden ise buna karşı olduğunu söylemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSRAİL#Binyamin Netanyahu#İran

BAKMADAN GEÇME!