Biden’a Netanyahu’dan söz: İran’da sadece askeri noktaları vuracağız

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Washington Post’un iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre Netanyahu geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinde, İran’daki petrol ya da nükleer tesisleri vurmayacaklarını, yalnızca askeri noktaları hedef alacaklarını söyledi.

İsrail’in bu kararının, misillemenin bölgede geniş ölçekli bir savaşı tetiklemeyecek düzeye çekmeyi amaçladığı belirtilirken, saldırının bir aydan kısa süre kalan ABD seçimlerini etkilemeyecek şekilde ayarlandığı iddia edildi. Öte yandan dün Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “ABD’nin görüşlerini dinliyoruz, ancak nihai kararlarımızı ulusal çıkarlarımıza göre vereceğiz” ifadesinin yer alması dikkat çekti.

İran’ın bu ay başında İsrail’i hedef alan balistik füze saldırısının ardından Tel Aviv yönetiminin misilleme olarak İran’daki nükleer tesisleri vurabileceği iddiaları ortaya atılmış, Biden ise buna karşı olduğunu söylemişti.