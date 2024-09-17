Biden'a Küba çağrısı

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İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre, çok sayıda eski devlet başkanı veya başbakan, görev süresinin bitmesine aylar kalan Biden'a iletilmek üzere bir mektup imzaladı.

Mektubu imzalayanlar arasında Eski Kolombiya Devlet Başkanı Ernesto Samper, Eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodrşguez Zapatero, Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ve Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa'nın da yer aldığı kaydedildi.

Dünya genelinden çok sayıda sanatçı, akademisyen ve insani yardım çalışanının da mektubu imzalayanlar arasında yer aldı.

İmzacılar mektupta, Biden'dan Küba'nın, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde dahil edildiği "Terörizme Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılmasını ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasını talep etti.

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Küba'nın teröre destek veren bir ülke olarak adlandırılmasına tepki gösterilen mektupta, Küba hükümetinin terörle mücadelenin yanı sıra bölge ve dünya barışını sağlamak için de ciddi çaba sarf ettiği belirtildi.

Mektupta, "Terörizme Destek Veren Ülkeler" listesine alınmakla birlikte gelen yaptırımların, Küba'nın içinde bulunduğu kötü ekonomik koşulları daha da kötüleştirdiğini kaydedildi.

Yaptırımların en çok savunmasız kesimleri etkilediği ifade edilen mektupta, yaptırımların Küba ekonomisini geri dönüşü olmayacak şekilde etkilediğini vurgulandı.

Öte yandan mektuba destek veren gazeteci Ignacio Ramonet, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba halkını suçlamak ve toplu olarak cezalandırmak için geçerli ve makul bir sebep bulunmadığını ifade etti.