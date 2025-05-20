Biden’a ileri evre kanser teşhisi... Görevdeyken hastalığı gizlendi mi?

Haberin Devamı

ESKİ ABD Başkanı Joe Biden’a “agresif” olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konuldu. Biden’ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği ve 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu ifade edildi. Açıklamada, kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden’ın derecesinin 9 çıktığı kaydedildi. Bu da Biden’ın saldırgan bir türe yakalandığı anlamına geliyor. Ayrıca hastalığın kemiklere sıçradığı da tespit edilmiş.

RUTİN TESTTE NASIL ÇIKMADI

Eski Başkan için pek çok dünya liderinden geçmiş olsun mesajları gelirken ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social hesabından “Melania ve ben, Joe Biden’a yakın zamanda konulan tıbbi teşhisi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Jill ve ailesine en içten ve en iyi dileklerimizi sunuyor, Joe’ya acil şifalar diliyoruz” paylaşımında bulundu. Trump kısa süre sonra ise Biden’ın teşhisi hakkında prostat kanserinin en kolay anlaşılan türlerden biri olduğunu belirterek bir ‘örtbas etme’ olup olmadığını sorgulayan Dr. Steven Quay’in açıklamasını paylaştı. Bazı tıp uzmanları da benzer şekilde, 50 yaş üstü tüm erkeklere önerilen rutin kan testleriyle erken teşhis edilebilen prostat kanserinin Biden’da geç evreye nasıl ulaşabildiğini sorguladı.

Haberin Devamı

BİRÇOK SORU İŞARETİ

Ürolog Dr. David Shusterman, hastalığın yıllık sağlık kontrolleriyle daha önce anlaşılmamış olmasının ‘duyulmamış’ olduğunu belirterek eski Başkan’ın ‘büyük ihtimalle uzun süredir’ hastalığa sahip olduğunu iddia etti. Uzmanların açıklamaları, Biden’ın görevi esnasında bu teşhisi almasına rağmen kamuoyundan sakladığına dair spekülasyonlara yol açtı.

BİLGİ NOTU:

Eski Başkan Biden görevinin son aylarında sağlık durumu konusundaki eleştirilere muhatap olmuş, aday olduğunu açıkladığı başkanlık seçiminden çekilmek zorunda kalmıştı. Biden, 20 Ocak’ta görevini Donald Trump’a devretmişti.

Haberin Devamı

JİLL BİDEN VE KEDİYLE PAYLAŞIM

Joe Biden ve eşi Jill Biden kedileri Willow ile sosyal medyadan paylaşım yaparak “Kanser hepimizi etkiliyor” diyerek sevgi ve destek mesajları için teşekkür etti.