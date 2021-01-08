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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 22:49 | Son Güncelleme:

Biden'a eski başkanlardan destek

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Biden'a eski başkanlardan destek
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, 20 Ocak'ta Biden'ın yemin törenine katılmayacağını duyurduktan sonra eski başkanlardan Biden'a destek geldi. Eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın, ABD Başkanlığına seçilen Biden'in yemin törenine katılacakları bildirildi.

CNN'de yer alan haberde, eski başkanların yanı sıra eşleri Michelle Obama, Laura Bush ve Hillary Clinton'ın da törende hazır bulunacakları belirtildi. Haberde, hayattaki en yaşlı eski ABD başkanı Jimmy Carter (96) ve eşinin ise sağlık durumlarının seyahate uygun olmaması nedeniyle törene katılamayacakları ifade edildi. Donald Trump, bugün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
Biden'ın Washington'da yemin ederek göreve başlayacağı törene katılmayacağını açıklamıştı.  ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimini Demokrat Joe Biden kazanmıştı. 

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