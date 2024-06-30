Biden’a baskı çığ gibi büyüyor... ABD basını: Yarıştan çekil

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ABD Başkanı Joe Biden’ın perşembe gecesi birinci başkanlık münazarasındaki hayal kırıklığı yaratan performansından sonra ABD’de Demokrat kamuoyunun görüşlerini yönlendiren medya kuruluşlarından 81 yaşındaki başkanın adaylıktan çekilmesi için çağrılar çığ gibi büyüyor.

'O ARTIK ESKİ BIDEN DEĞİL'

2019’dan bu yana çoğunlukla Biden’ın ve politikalarının yanında yer alan New York Times gazetesi yayınladığı başyazıda “Ülkesine hizmet etmek için Başkan Biden yarıştan çekilmeli” dedi. Seçmenlerin münazara gecesi bariz şekilde gördüklerini göz ardı etmelerinin beklenemeyeceğinin altını çizen NY Times, “Biden dört yıl önceki adam değil” diyerek fiziksel ve mental düşüşünü öne çıkardı.

‘EN İYİ HİZMETİNİZ OLUR’

Kısık bir sesle konuşan, öksüren ve bazı anlarda nerede olduğunun bile farkında olmayan bir görüntü veren Biden’ın performansını irdeleyen başyazı, 81 yaşındaki adayın ikinci döneminde neler vaat ettiğini açıklamakta ve Trump’ın provokasyonlarına cevap vermekte zorlandığını vurguladı. Biden’ın bu sınavı geçemediğini belirten NY Times, çekilme çağrısı yaptığı başyazıyı şu cümleyle bitirdi: “Sayın Biden’ın bu kadar uzun süredir asil bir şekilde hizmet ettiği ülkesine sağlayabileceği en iyi hizmet budur.”

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BIDEN ISRARLI: YAPABİLİRİM

Cuma günü Kuzey Carolina eyaletinde bir seçim etkinliğine katılan Biden, eleştirileri kabul etti ancak çekilme çağrılarına meydan okudu. Genç bir adam olmadığını kabul ederek sözlerine başlayan 81 yaşındaki aday, “Eskisi kadar rahat yürüyemiyorum. Eskisi kadar akıcı konuşamıyorum. Artık eskisi kadar iyi tartışma yapamıyorum. Ama doğruyu nasıl söyleyeceğimi biliyorum. Doğruyu yanlıştan ayırıyorum. Ve bu işin nasıl yapılacağını biliyorum” dedi. “Milyonlarca Amerikalının da bildiği gibi, yere düştüğünüzde tekrar ayağa kalkılacağını biliyorum” diyen Biden’a bir destek de birlikte çalıştığı eski Başkan Barack Obama’dan geldi. X isimli platformdan mesaj yayımlayan Obama, “Kötü münazara geceleri yaşanır, emin olun biliyorum” diyerek Biden için destek istedi. Wall Street Journal da Biden’ın şok edici performansını masaya yatıran medya organlarından biri oldu.

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BIDEN’IN YERİNE KİM YARIŞABİLİR

- Gavin Newsom: California Valisi Newsom (56), uzun süredir Biden’a destek adı altında bir tür gölge başkanlık kampanya yürütüyor.

- Kamala Harris: ABD’nin ilk kadın, siyahi ve Asyalı Başkan Yardımcısı olma gibi unvanları elinde bulunduran Kamala Harris’in (59) 3.5 yıllık görevi, parti içinde ve halk arasında hayal kırıklığına sebep oldu.

- J.B. Pritzker: Münazaradan hemen sonra Başkan Biden’a tam destek açıklaması yayınlayan Illinois Valisi Pritzker’ın ismi de alternatifler arasında geçiyor.

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- Michelle Obama: ABD’nin 44’üncü Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama (60), en magazinsel alternatiflerden. Mart ayında aday olmayacağı açıklanmıştı.

- Gretchen Whitmer: Michigan Valisi Gretchen Whitmer (52) , acil durum yaşanması halinde alternatif olabilecek kişiler listesine girenler arasında bir diğer kadın siyasetçi.

TIME’IN KAPAĞI: PANİK

TIME dergisi ise çarpıcı bir kapakla yayımlandı. Başkan Biden’ı kapağın sağ köşesinden çıkar gibi yerleştiren dergi, sol üst köşede tek kelimeyle başlık attı: Panik. Panik kelimesini kullanmanın fazla ağır olmadığını savunan dergi, münazara gecesi Demokrat bağışçıların, yetkililerin ve çalışanların yaşadığı duyguları en iyi açıklayacak kelimenin bu olduğuna kanaat getirdiğini açıklıyor. “Gerçek ortada: Amerika’da tartışmayı izleyen herkes Biden’ın nasıl yaşlandığını kendi gözleriyle görebiliyordu.”

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