Biden’a azil soruşturması

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“Önümüzdeki bu mantıklı adım, ABD halkı adına tüm hakikatleri ve yanıtları toparlaması için komitelerimize tam yetki verecek” diyen McCarthy, ABD Başkanı Biden’ın, kendisinin ve oğlunun ticari ilişkileri hakkında Amerikalılara yalan söylediğini ve 20 milyon dolara yakın rüşvet aldıklarını iddia etti.

OYLAMAYA SUNULACAK

Azil soruşturması açmak için önerinin oylamaya sunulması bekleniyor. Temsilciler Meclisi’nde 222 vekili olan Cumhuriyetçilerin, en az 218 oya ihtiyacı var ancak şu ana kadar partide çatlak sesler de mevcut.

BEYAZ SARAY’DAN TEPKİ

Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy’nin açıklamasından sonra Biden yönetiminden yanıt gecikmedi. Beyaz Saray sözcülerinden Ian Sams, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada bu adımın “radikal siyasetin en kötü hali” olduğunu söyledi. Sams, “Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, Başkan Biden’ı 9 aydır soruşturuyordu ve herhangi bir suça dair hiçbir kanıt bulamadılar” dedi.

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TRUMP BASKI YAPIYOR

Süreci yakından takip eden isimlerden biri de, iki kez azil soruşturması geçirmiş ve Temsilciler Meclisi’nde resmen suç isnat edilmiş olan 45. Başkan Donald Trump. Bir süredir Cumhuriyetçi vekiller üzerinde baskı kuran Trump, partisine sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla talimat vermişti. Biden’ın da kendisinin yaşadığı süreci yaşaması gerektiğini savunan Trump, “ya bu serseriyi azledersiniz ya da yokluğa karışırsınız” diyerek sürece karşı çıkabilecek Cumhuriyetçileri seçimlerde koltuklarını kaybetmekle tehdit etmişti.