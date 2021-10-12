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Biden'a anket şoku! Kan kaybı devam ediyor...

#ABD#Joe Biden#Anket
Bidena anket şoku Kan kaybı devam ediyor...

ABD’de halkın yeni tip koronavirüs salgını öncesine dönme konusunda Başkan Joe Biden’a güveninin hazirandan bu yana ciddi oranda azaldığı belirtildi.

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Haziranda gerçekleştirilen anketteki aynı soruya verilen cevabın yüzde 36 olduğuna işaret edildi.
Ankette normal hayata dönüşün bir yıldan fazla süreceğine inananların oranının haziranda yüzde 9 iken şu an yüzde 30'a çıktığına vurgu yapıldı.

Ipsos Halkla İlişkiler Başkanı Cliff Young, Biden’in Kovid-19 konusunda halk arasındaki "beklenti oyununu" kaybettiğini belirterek, "Delta varyantı halkın hayatını etkiledi, şimdi insanlar beklentilerini yeniden düzenliyor, bu da Biden için iyi değil." yorumunu yaptı.

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GÜVEN KAYBI YAŞIYOR

Ankette, Biden’ın kendi seçmen tabanı Demokratlar arasında da önemli ölçüde güven kaybı yaşadığının altı çizildi.

Demokratlarda Biden’a makul ölçüde güvenenlerin oranı hazirandaki yüzde 88’den son ankette yüzde 81’e düşerken büyük ölçüde güvenen Demokratların oranı ise yüzde 45’ten 33’lere geriledi.

Cumhuriyetçiler içinde Kovid-19 konusunda Biden’a büyük ölçüde güvenenlerin oranı ise sadece yüzde 2 çıktı.

Ipsos Anketi Başkan Yardımcısı Chris Jackson, Biden’ın destekçilerinin hala virüsten endişe duyduğunu belirterek, "Bir kötü adam yokluğunda, kimi suçlayacaklarını bilmedikleri için başkana sırt çeviriyorlar. Biden, önümüzdeki altı ay içinde hayatlarına geri dönebileceklerini düşünen gruplarda çok şey kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

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Anket, 8-11 Ekim tarihlerinde ülke genelinde 1015 yetişkin arasında gerçekleştirildi.

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