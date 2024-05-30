Biden yönetimi İsrail’i savundu

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ABD Başkanı Joe Biden’ın mart ayı başlarında Refah’ı ‘kırmızı çizgi’ olarak ilan etmesine rağmen İsrail’in pazar günü Refah’a düzenlediği saldırıda onlarca sivil diri diri yanarak öldü. Beyaz Saray, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı ise Biden’ın kırmızı çizgisinin aşılmadığını savundu.

‘POLİTİKAMIZDA DEĞİŞİKLİK YOK’

Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, saldırıdan sonra ABD’nin politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını ve Amerikan silahlarının İsrail’e sevkıyatının gönderilmemesi için bir sebep bulunmadığını söyledi. “İsrailliler hassas güdümlü 17 kiloluk bombalar kullandıklarını söylediler. 17 kiloluk bir bomba büyük bir bomba değildir ve şayet gerçekten de kullandıkları şey buysa, bu kesinlikle hedefe yönelik ve hassas olma çabalarının göstergesidir” diyen Kirby, saldırının aynı zamanda “trajik” olduğunu belirtti.

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KAÇ YANMIŞ CESET DAHA

Biden’ın politikasını değiştirmesi için kaç “yanmış ceset” daha görmesi gerektiği sorulduğunda ise Kirby, soru karşısında “gücendiğini” söyledi ve “tek bir masum canın daha alındığını görmek istemiyoruz” dedi. ABD Başkanı Biden, 8 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Amerikan bombalarıyla Gazze’de sivillerin öldürüldüğünü itiraf etmiş ve İsrail’e sivilleri koruyacak bir planı olmadan Refah’a girerse ağır silah sevkiyatını durduracağını söylemişti.

‘CAN KAYBI GÖRMEK İSTEMİYORUZ’

Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh’in üç hafta önce yaptığı “sivillerin hayatını riske atan operasyona karşı oluruz” sözlerini hatırlatan Hürriyet, “Pazar günkü saldırı sadece sivillerin hayatını riske atmakla kalmadı, onları diri diri yaktı ve çocuklarının kafasını gövdesinden ayırdı. Bu büyük harekât-sınırlı harekât politikası başarısız oldu diyemez misiniz” dedi. Singh ise “Hafta sonu olanları kesinlikle ciddiye alıyoruz. Oradaki görüntülerin kesinlikle korkunç olduğunu hepimiz gördük. … Yaşananı destekliyor muyuz? Biz de sizin kadar bu görüntüleri görmek istemiyoruz” dedi ancak çözümün İsrailli “dostlarını” daha fazla uyarmak olduğunu belirtti.

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ABD yönetimi, daha önce de İsrail’in sivillerin katliamını soruşturması gerektiğini ve kendilerini uyardıklarını ifade etmişti. Hürriyet’in “Sürekli aynı şeyleri aktarıyorsunuz ve günler değişiyor, aylar değişiyor ama ifadeler gerçekte değişmiyor” sorusuna ise Singh, “Bunun size sinir bozucu gelebileceğini biliyorum, ancak dostlarımızla yapabileceğimiz şey bu zorlu konuşmaları yapmaya devam etmektir” dedi.

KIRBY: BİZ DE YAPMIŞTIK

Ayrıca Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, ABD’nin de geçmişte sivillere saldırılar yaptığını belirtti. “Irak ve Afganistan’da trajik bir şekilde sivil kayıplara neden olduğumuz hava saldırıları düzenledik” diyen Kirby, “Bunu sahiplendik, araştırdık ve değişiklik yapmak için bunlardan bir şeyler öğrenmeye çalıştık” diyerek İsrail’e zaman verilmesi gerektiğini savundu.

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İSRAİL: YIL SONUNA KADAR SÜREBİLİR



İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, Gazze savaşının yıl sonuna kadar sürebileceğini belirterek “Kazanımlarımızı pekiştirmek ve Hamas’ın gücünü ve askeri yeteneklerini yok etmek olarak tanımladığımız hedefe ulaşmak için yedi ay daha savaşmamız gerekebilir” diye açıklama yaptı.