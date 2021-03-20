Biden yönetimi Çin’e sert yüklendi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı ile ABD’nin Alaska eyaletinde bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasından bu yana iki ülke arasında gerçekleşen ilk resmi temas gergin bir havada geçti. Anchorage şehrindeki görüşmede masada Tayvan, Tibet, Hong Kong, Sincan Uygur bölgesi, Güney Çin Denizi ve koronavirüs salgınının yanı sıra, ticaretten insan haklarına kadar bir dizi konu vardı. Kapalı oturum öncesinde Blinken, kameralar önünde Biden yönetiminin Çin’in artan otoriterliğini şikâyet ettiği bir açılış konuşması yaptı.

SERT REKABET

Blinken, Çin’in Sincan, Hong Kong ve Tayvan’daki eylemleri ve ABD’ye yönelik siber saldırıların sadece kendi iç meseleleri olmadığını belirterek, “Bu eylemlerin her biri, küresel istikrarı koruyan kurallara dayalı düzeni tehdit ediyor” dedi. ABD Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan’ın Çin’in “temel değerlere saldırı” yaptığını söyleyerek, “Çatışma aramıyoruz ama sert rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz” sözüne Çinli temsilci Yang öfkeyle yanıt verdi.



PROTOKOL SIKINTISI

Blinken ve Sullivan’ın ikişer dakikalık açılış konuşmasından sonra Yang, yirmi dakika konuştu. Çin’in ABD’nin suçlamalarını kabul etmeyeceğini söyleyen Yang, son zamanlardaki gelişmelerin iki ülke ilişkilerini benzeri görülmemiş zor bir duruma soktuğunu kaydetti. ABD heyeti, Çin tarafının “protokolü ihlal ettiği” gerekçesiyle basını salondan çıkardı. Konuşma bittikten sonra basın mensupları yeniden salona alındı. (Razi CANİKLİGİL / NEW YORK)

EN KÖTÜSÜNE HAZIRLIK YAPIYORUZ

ABD ile Rusya arasında Başkan Joe Biden’ın Rusya lideri Vladimir Putin’e “katil” demesiyle patlak veren krizin üçüncü gününde, iki gücün gündemi olası bir ‘Soğuk Savaş’ senaryosuna düğümlendi. Krizde gelinen noktayı özetleyen Kremlin, “İlişkilerimizin iyileşeceğini düşünmek istiyoruz, ancak en kötüsüne de hazırlık yapıyoruz” dedi. Son iki günde Moskova ile Washington arasında gerilimli saatler yaşandığını kabul eden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Putin dün Biden’a naklen yayında görüşmeyi teklif ederken bunun bir tartışma programı olması düşüncesinden uzaktı. Putin sadece iki ülkenin omuzlarında taşıdıkları sorumluluktan hareket ederek naklen yayın temasının yarar getireceği düşüncesiyle hareket etti. Tabii bize karşı söylenen bu sözleri unutamayız. Kullanılan ifadenin elbette sonucu olacaktır” dedi. (Nerdun HACIOĞLU)





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