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Biden yine teröristleri korudu!

#Biden#YPG#Terörist
Biden yine teröristleri korudu

ABD Başkanı, Türkiye’nin teröristlere operasyonları için ‘Türkiye’nin Suriye’deki varlığı ABD’yi tehdit ediyor’ diye mektup yazdı.

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Amerika’nın Sesi Türkçe’nin haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini (çekilme kararını) bir yıl daha uzattı.

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Biden, konuyla ilgili Kongre’ye bildirim mektubunda Türkiye’ye de atıfta bulundu. ABD Başkanı, Türkiye’nin Suriye’deki harekatının DEAŞ’la mücadeleye zarar verdiğini belirtti. Biden, acil durumun bir yıl daha uzatılmasını öngören kararı hakkında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye mektup gönderdi ve gerekçelerini anlattı.

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‘TÜRKİYE, ABD’NİN GÜVENLİĞİNE TEHDİT’

Beyaz Saray’ın kararla ilgili açıklamasında, eski Başkan Donald Trump’ın 14 Ekim 2019’da 13894 sayılı kararnameyle, hem Suriye’deki hem de Suriye’yle ilişkili durumların, ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için ‘’Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’’ uyarınca ulusal acil durum ilan ettiği hatırlatıldı. Biden da, bu durumun 14 Ekim 2021’den sonra da devam etmesine karar verdiğini kaydetti. Biden mektubunda, “Suriye’deki ve Suriye’yle ilişkili durumlar, özellikle de Türkiye Hükümeti’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, IŞİD’i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor; bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, “Dolayısıyla, Suriye’deki ve Suriye’yle ilişkili durum hakkında 13894 sayılı kararnamede ilan edilen ulusal acil durumun devamının gerekli olduğuna kanaat getirdim” dedi. Beyaz Saray açıklamasında da, acil durum sürecinin bir yıl daha uzatıldığı ve kararın Resmi Gazete’de yayınlanacağı bilgisine yer verildi.

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YPG: ABD KALACAK

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Terör örgütü YPG’nin ana bileşeni olduğu Suriye Demokratik Konseyi’nin başkanı İlham Ahmed, ABD’nin DEAŞ ile mücadele kapsamında Suriye’de kalacağını söyledi. DW Türkçe’nin haberine göre Washington’da Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon yetkilileri ile temasları sonrasında gazetecilere açıklama yapan Ahmed, “DEAŞ’ı yok etmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını ve kuzeydoğu Suriye’de altyapıyı inşa edeceklerini söylediler” dedi. Ahmed, ABD’nin altyapı inşası ve siyasi uzlaşma zemini bulma konusunda bir oyuncu olmaya devam edeceğini ve ABD’nin Kürtlere net bir taahhütte bulunduğunu söyledi.

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#Biden#YPG#Terörist