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Biden yeniden devrede! Peş peşe görüşmeler

#Biden#RUSYA#Ukrayna
Biden yeniden devrede Peş peşe görüşmeler

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya-Ukrayna gerilimini tartışmak için, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya liderleri ile görüşeceği açıkladı.

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Avrupalı ​​kaynaklar Rusya'nın işgal için bir bahane yaratmaya çalışıyor olabileceğini doğrularken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna gerilimini tartışmak için Batılı müttefiklerle görüşeceği açıklandı.

Resmi kaynaklar görüşmelerde İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, Avrupa Birliği ve NATO liderlerinin yer alacağını söyledi.

PUTİN İLE GÖRÜŞMEYECEK

Biden dün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme planının olmadığını duyurmuştu.

LAVROV BLİNKEN'İN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’in görüşme teklifini kabul etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ikilinin önümüzdeki hafta sonu Avrupa’da bir araya geleceğini duyurdu.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise ABD'li mevkidaşı Austin ile görüşecek.

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#Biden#RUSYA#Ukrayna

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