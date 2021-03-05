Biden yeni ulusal güvenlik stratejisini açıkladı: Önce diplomasi, asker son çare

Belgenin giriş kısmında “Dünya bir dönüm noktasında” diyen Biden, başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana dile getirdiği Amerika’nın dünya sahnesine geri dönmesi söylemini tekrarladı. Salgından iklim krizine, nükleer silahlanmanın artmasından dördüncü sanayi devrimine kadar birçok yeni küresel krizle karşı karşıya olunduğunu söyleyen Biden, “Bunların hiçbiri kenarda kalmış bir ABD ile etkili şekilde ele alınamaz” ifadesini kullandı. Ulusal güvenliği sağlamak adına güçlü bir ordunun ABD’nin en büyük avantajı olduğunu vurgulayan Biden, “ABD, hayati ulusal çıkarlarımızı savunmak için gerektiğinde güç kullanmaktan asla çekinmeyecektir. Ancak askeri güç kullanımı ilk değil, son çare olmalıdır; diplomasi, kalkınma ve ekonomik devlet yönetimi Amerikan dış politikasının başlıca araçları olmalıdır” görüşünü dile getirdi.

DEMOKRASİ VURGUSU

Müttefiklerle işbirliğine işaret eden Joe Biden, bu işbirliğinin temel amacının “demokrasinin yeniden canlandırılması” olduğunu ifade etti. “Yükselen milliyetçilik, gerileyen demokrasi, Çin, Rusya ve diğer otoriter devletlerle artan rekabet”le karşı karşıya olunduğunu söyleyen ABD Başkanı, “Demokrasinin özgürlük, refah, barış ve haysiyetin anahtarı olduğuna inanıyorum. Şimdi -her türlü şüpheyi ortadan kaldıran bir netlikle- demokrasinin halkımıza ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara hizmet edebileceğini göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

TERÖRİZMLE MÜCADELE

Biden strateji belgesinde Ortadoğu’nun sorunları için “askeri gücün çözüm yolu olmadığına” inandığını belirtirken, ABD’nin bölgedeki varlığını “El Kaide ve ilgili terörist ağlarını bozmak ve DEAŞ’ın yeniden dirilmesini önlemek, insani krizleri ele almak ve bölgesel tehdit oluşturan karmaşık silahlı çatışmaları çözmek” amacıyla sürdüreceğini açıkladı. Biden, “Amacımız, bölgesel gerilimleri azaltmak ve Ortadoğu’daki insanların özlemlerini gerçekleştirmeleri için alan yaratmak olacak” dedi.

KÜRESEL SORUNLARA ÇÖZÜM

ABD başkanı Joe Biden, küresel iklim değişikliği ve eşitlik konularının da ulusal güvenlik stratejisi içinde ele alınacağını açıkladı. İklim değişikliğine karşı şimdi harekete geçilmezse son fırsatın kaçacağını ifade eden Başkan Biden, bu doğrultuda dünyanın büyük ekonomileriyle bir araya gelerek karbon salınımlarının düşürülmesine yönelik adımlar atılacağını belirtti. Biden ayrıca koronavirüs salgınının dünyada oluşturduğu tahribatın gelecekte yaşanmaması adına ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’nün güçlendirilmesine liderlik edeceğini ve küresel çapta ihtiyaç duyulan aşılar, tedaviler ve ekipmanlara erişimi kolaylaştırmak için uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışacaklarını vurguladı. Cinsiyet eşitliğini kapsayıcı bir büyümenin parçası olarak gördüklerini ifade eden Joe Biden, bu doğrultuda LGBTQİ ve kadın haklarının güçlendirilmesi için de çalışacaklarını ifade etti.