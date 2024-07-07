Biden yarışta kalmada kararlı: ‘Ancak Yüce Tanrı derse çekilirim’

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Münazara sırasında kısık gelen sesi, sık sık öksürmesi, cümleleri tamamlayamaması ve bazı söylediklerinin bir şey ifade etmemesini “hasta olmasına” bağlayan Biden, şunları söyledi: “Kendimi berbat hissediyordum. Çok kötü bir soğuk algınlığı geçirdim.”

TÜM HATA BENDE

New York Times, CNN, Washington Post, MSNBC gibi yıllardır kendisini destekleyen medya kuruluşlarından ve kendisine milyonlarca dolarlık bağış yapan bonkör destekçilerinden “bırak” çağrıları alan Biden, tüm hatayı üstlendiğini söyledi. “Tüm hazırlık süreci kimsenin hatası değil, benim. Benim hatam dışında kimsenin hatası yok. Sadece kötü bir gece geçirdim” diyen Biden, yine de bu seçimi Donald Trump’a karşı kazanacak kişinin kendisi olduğunu savundu.

PUTİN’İ DURDURAN BENİM

Biden, Ortadoğu’da İsrail ve Hamas arasında barış planı hazırlayanın, NATO’yu yeni üyelerle genişletenin ve ABD ekonomisini büyütenin kendisi olduğunu söyledi. 81 yaşındaki başkan, “NATO’yu bir araya getiren kişi benim. Kimse NATO’nun genişletilebileceğini düşünmemişti. Putin’i durduran adam benim. AUKUS ile Güney Pasifik girişimini bir araya getiren kişi benim. Ben sadece Avrupa’da değil, Avrupa dışında da Ukrayna’ya yardım etmek için 50 ülkeyi bir araya getiren adamım” dedi.

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YİNE POT KIRDI

Televizyon mülakatıyla yaşı hakkındaki endişeleri bertaraf etmeye çalışan Biden, yine de muhtelif kampanya etkinliklerinde pot kırmaktan geri durmadı. Wisconsin’de konuşan ABD Başkanı, “Donald Trump’ı 2020’de tekrar yeneceğim” dedi.