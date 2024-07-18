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Biden yarışta ısrarcı: Ancak doktor derse bırakırım

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#ABD#Biden#Yarış
Biden yarışta ısrarcı: Ancak doktor derse bırakırım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 07:00

ABD’de yaşı ve zihinsel sağlığı yüzünden Demokrat Parti’nin adaylığından çekilme çağrılarına maruz kalan Başkan Joe Biden, rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump’ı yenebilecek durumda olduğunu yineledi.

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Bir televizyon programında konuşan 81 yaşındaki ABD Başkanı, “ancak  bir tıbbi durum ortaya çıkar ve doktorlar kendisine ‘problem var’ derlerse” adaylıktan çekilebileceğini söyledi. Biden, daha önce kendisine bağımsız bir bilişsel sağlık testi yapılıp sonuçların kamuoyuna açıklanması yönündeki teklifleri reddetmişti.

‘YAŞ BİLGELİK GETİRİR’

Yaşının avantaj olduğunu belirten Biden “Yaşın getirdiği tek şeyin bilgelik olduğunu düşünüyorum. Bana bunu başaramayacağım söylenmesine rağmen, ülke için işleri nasıl halledeceğimi bildiğimi gösterdim. Ama yapılacak daha çok şey var” diye konuştu.

 

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#ABD#Biden#Yarış

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