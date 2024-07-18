Biden yarışta ısrarcı: Ancak doktor derse bırakırım

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Bir televizyon programında konuşan 81 yaşındaki ABD Başkanı, “ancak bir tıbbi durum ortaya çıkar ve doktorlar kendisine ‘problem var’ derlerse” adaylıktan çekilebileceğini söyledi. Biden, daha önce kendisine bağımsız bir bilişsel sağlık testi yapılıp sonuçların kamuoyuna açıklanması yönündeki teklifleri reddetmişti.

‘YAŞ BİLGELİK GETİRİR’

Yaşının avantaj olduğunu belirten Biden “Yaşın getirdiği tek şeyin bilgelik olduğunu düşünüyorum. Bana bunu başaramayacağım söylenmesine rağmen, ülke için işleri nasıl halledeceğimi bildiğimi gösterdim. Ama yapılacak daha çok şey var” diye konuştu.