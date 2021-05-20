Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden ve Sisi’nin bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

"İki lider, İsrail ve Gazze'de şu andaki çatışmalara son verecek bir ateşkese ulaşma çabalarını ele aldı." ifadelerine yer verilen açıklamada Biden ve Sisi'nin bu konuda yakın temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

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