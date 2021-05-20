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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 21:36 | Son Güncelleme:

Biden ve Sisi'den Gazze'deki "ateşkes çabaları"na ilişkin kritik görüşme!

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Biden ve Sisi'den Gazze'deki "ateşkes çabaları"na ilişkin kritik görüşme!

ABD Başkanı Joe Biden ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde, "İsrail ve Gazze'de şu andaki çatışmalara son verecek bir ateşkese ulaşma çabalarını" ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden ve Sisi’nin bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

"İki lider, İsrail ve Gazze'de şu andaki çatışmalara son verecek bir ateşkese ulaşma çabalarını ele aldı." ifadelerine yer verilen açıklamada Biden ve Sisi'nin bu konuda yakın temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

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