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Biden ve Johnson telefonda Ukrayna-Rusya krizini görüştü

#Joe Biden#ABD#Rusya
Biden ve Johnson telefonda Ukrayna-Rusya krizini görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna-Rusya krizinin ele alındığı ifade edildi. Liderler, Batılı müttefiklerin Rus saldırganlığının artması durumunda önemli bir yaptırım paketinin uygulanması da dahil olmak üzere Rus tehditleri karşısında birlik halinde kalmaları gerektiği konusunda anlaştılar.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başkanı Joe Biden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, liderlerin Ukrayna-Rusya krizini ele aldığı ve diğer dünya liderleriyle yaptıkları son görüşmeler hakkında birbirlerine bilgi verdikleri ifade edildi. Açıklamada, “Diplomasi ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditlerinden geri adım atması için çok önemli bir fırsatın kaldığı konusunda anlaştılar” ifadeleri kullanılarak, “Liderler, Ukrayna'ya daha fazla müdahalenin Rusya için uzun süreli bir krizle sonuçlanacağını ve hem Rusya hem de dünya için çok büyük zararlara yol açacağını vurguladılar” denildi.

Açıklamada, “(Liderler) Batılı müttefiklerin Rus saldırganlığının artması durumunda önemli bir yaptırım paketinin uygulanması da dahil olmak üzere Rus tehditleri karşısında birlik halinde kalmaları gerektiği konusunda anlaştılar. Ayrıca Avrupa ülkelerinin Rus gazına olan bağımlılıklarını azaltma ihtiyacını da yinelediler ki bu, Rusya'nın stratejik çıkarlarının kalbine diğerlerinden daha fazla vuracak bir harekettir” denildi. Johnson ve Biden’ın Ukrayna-Rusya krizindeki durum geliştikçe yakın temas halinde kalmaya karar verdikleri belirtildi.

 

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#Joe Biden#ABD#Rusya

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