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Biden, Vatikan’da Papa ile görüştü

#Biden#Papa#Vatikan
Biden, Vatikan’da Papa ile görüştü

JOHN F. Kennedy’den sonra ABD’nin ikinci katolik başkanı olan Joe Biden, dün Vatikan’da Roma Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Françesko ile bir araya geldi.

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Roma’daki G-20 ve Glasgow’daki Cop26 Zirveleri’ni de kapsayan 5 günlük Avrupa seyahatine Vatikan’dan başlayan Biden, Papa Françesko ile pandemiden iklim krizine ve yoksulluğa kadar birçok konuyu ele aldı.

80 ARAÇLIK KONVOY

Biden ve Papa arasında gerçekleşen ikili özel görüşme 75 dakika sürdü. Daha sonra First Lady Jill Biden, üst düzey yetkililer ve başpiskoposların da katıldığı geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirildi.

Vatikan’daki görüşmelerin uzaması nedeniyle Biden’ın diğer ziyaretlerinde de aksama yaşandı. Biden, tam 80 aracın olduğu konvoyla ABD’nin Roma Büyükelçiliği’nden Vatikan’a geldi. Gerekçe olarak, İtalya’da salgın tedbirleri kapsamında bir otomobile en fazla iki kişinin binme kuralı gösterildi. İnancına bağlılığıyla bilinen Biden, daha önce 3 kez Papa Françesko ile görüşse de, dünkü görüşme başkan olmasından bu yana gerçekleşen ilk görüşme oldu.

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#Biden#Papa#Vatikan

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