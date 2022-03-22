Biden uyarmıştı: Putin’in savaştaki yeni hedefi belli oldu!

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Savaşın ilk günlerinden bu yana Rusya ve Devlet Başkanı Putin’le ilgili açıklamalarda bulunan ve yaptırım paketleri açıklayan ABD Başkanı Biden’a göre sırada siber saldırılar var. ABD’li casusluk kurumları Putin’in yeni ve sıradaki hedefinin ABD’ye ve ABD’li kurumlara yönelik çok güçlü saldırılar olduğunu düşünüyor.

Rusya’nın ABD’nin Ukrayna’ya verdiği destek ve kendilerine uyguladığı yaptırımlar karşılığında bir karşılık vermeye çalışması zaten beklenen bir gelişmeydi. Şimdi ise bu karşılığın ne olacağı biraz daha netleşmiş gibi görünüyor.

SAVAŞTA YENİ CEPHE: SİBER CEPHE

Savaşta bir ‘siber’ cephe açması beklenen Putin’in, kendi istihbarat kurumlarını ya da devletle bağlantılı siber suç çetelerini ABD’ye; ülkenin en önemli kurumsal yapılarına yöneltmeye çalışması mantık dışı değil. Ukraynalı sivillere yönelik nükleer tehditlerin ve füze saldırılarının ABD’ye siber saldırı şeklinde yönelmesi bekleniyor.

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Ancak burada asıl soru, Rus liderin Rusya'nın cephaneliğini aşabilecek ve Rusya’nın kritik altyapısına hızla yıkıcı darbeler indirebilecek Washington ile tam kapsamlı bir siber çatışmayı göze alıp alamayacağı. Zira Kremlin bu konuda (siber saldırı) ne kadar yetenekliyse ABD de aynı derece de donanımlı.

Biden ilk olarak dün günü yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kritik siber altyapısının çoğuna sahip olan ve her zaman hükümet uyarılarına kulak vermeyen özel sektörü, çevrimiçi savunmasını derhal sertleştirme zamanının geldiği konusunda uyardı. Rusya'nın siber saldırıları tüm dünya tarafından tanınmaya başladı

Biden’ın bunun sonrasında sarf ettiği sözler ise çok daha korkutucuydu:

"Rusya'nın siber kapasitesinin büyüklüğü oldukça çarpıcı. Ve geliyorlar" diyen Biden, Putin için "Henüz bunları kullanmadı ama bu onun oyun kitabının bir parçası" dedi.

Beyaz Saray’ın siber teknoloji ve ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı Anne Neuberger de Rusya tarafından ‘saldırgan’ olarak adlandırılabilecek siber hareketlerin tespit edildiğini, hem özel sektöre hem de devlet kuruluşlarına bunlarla ilgili brifingler verildiğini açıkladı. Beyaz Saray bu konuda savaşın başından beri uyarılar yapsa da henüz belirli bir saldırı yapıldığı teyit edilmedi.

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PUTİN NEDEN ABD’YE SALDIRMAK İSTİYOR?

Potansiyel bir siber savaş durumunda devletin istihbarat birimleri çok hassas davranıyor ve tehditleri gerçek anlamda adlandırmak da zor oluyor. Ancak Biden’ın son açıklamamalarının bu tehdidin giderek yaklaşması nedeniyle, Rusya’ya bir mesaj vermek amacıyla yaptığı tahmin ediliyor.

Putin'in ABD'yi hedef almak ve Amerikalılara acı çektirmek istemek için kendince nedenleri var.

Daha önce görülmemiş çaptaki yaptırımlar Rus ekonomisi üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Bu yaptırımlar devrede olduğu sürece sıradan Rus vatandaşlarının yaşayacağı zorluk da giderek büyüyecek. Üstelik Rus bankacılık sistemi dünyanın geri kalanından koparıldı ve Rusya tam olarak istenmeyen adam ilan edildi.

Putin ABD'den intikam almak istiyor

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Putin’in kuvvetleri ise Kiev’de bekledikleri başarıyı gösteremedi. Hal böyle olunca Putin’in askeri hedeflerden vazgeçerek dünyayı elindeki diğer kozlarla tehdit etmeye başlaması mantık dışı değil. Üstelik; Putin yıllardır Batı’ya karşı bir savaş verdiğini inkâr etmiyor. Rus istihbarat servislerinin 2016 ve 2020 yıllarında yapılan seçimlere müdahaleleri çoktan kanıtlandı bile…

Rus liderin Ukrayna’ya yollanan Batı silahlarının intikamını almak istemesi de bir ihtimal olarak gözüküyor. 'SolarWinds' saldırılarını araştıran ekipten, İçişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi Chad Wolf, dönemin ABD Başkanı Trump'la görüşmeye giderken

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SİBER SALDIRILARLA İLGİLİ TAKTİKLERİ ESKİ

Siber saldılar Rusya için alışılmış bir taktik.

2020 yılında ABD’nin federal hükümetinin birden çok bölümü dahil olmak üzere dünya çapında binlerce kuruluşa sızarak bir dizi veri ihlaline yol açan ‘SolarWinds’ saldırılarından Rus istihbarat servisleri sorumlu tutuluyor. Geçen yıl gerçekleşen America Colonial Boru Hattı’na düzenlenen siber saldırıdan da ‘Dark Side’ adlı bir Rus hacker grubu sorumlu tutuluyor.

Geçen yıl Cenevre’de düzenlenen toplantıda Biden, Putin’le yaptığı görüşmede bazı kritik devlet yapılarının siber saldırılardan muaf tutulması gerektiğini iletmiş ve 16 maddelik bir liste sunmuştu. Listede büyük oranda enerji ve su şirketleri vardı.

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ABD istihbarat kurumlarının ortak ‘yıllık tehdit değerlendirme’ raporuna göre de Rusya artık deniz altı kablo hatları ve endüstriyel kontrol sistemlerine saldıracak kapasiteye ulaşmış durumda. Bu da Rusya’ya şimdiki savaş gibi kritik zamanlarda üstünlük sağlayabilecek imkânı verebilir.

Putin, ilan ettiği savaşın yol açtığı sivil yıkımın ardından ülke içinde ve dışında tüm inandırıcılığını ve güvenilirliğini kaybetmiş durumda. Bu savaşı kaybetmesi ihtimalini asla kabul etmeyen Rus lider nükleer ve biyolojik saldırıların yanında siber saldırıları da elini güçlendirmek için tasarlıyor olabilir.

ABD HATASINI TELAFİ ETMEK İSTİYOR

ABD istihbaratının Irak savaşı ve 11 Eylül’deki başarısızlığını telafi etmek istemesi de bu siber saldırıları ciddiye alma tavrını açıklayabilir. Üstelik ABD’nin Rusya’daki rejime karşı; Soğuk Savaş günlerinden kalma özel bir ilgilisi de var

Eski bir KGB ajanı olan Putin’in psikolojik savaş yürütme konusundaki deneyimini de göz ardı etmemek gerekiyor. Ancak Putin, bu ajanlık yeteneklerini aşıp, Rus istihbaratına sızabilecek ABD ajanları konusunda da çok hassas davranıyor.

Bölgeden gelen bilgilere göre Rus hacker’lar şimdiye kadar Ukrayna’nın bankacılık sitemine, enerji altyapısına ve nakliye ağına küçük ölçekli saldırılarda bulundu. Uzmanlar düzenli olarak siber saldırı risklerini değerlendiriyor

BİDEN'DAN CİDDİ UYARI

Kimi uzmanlar Putin’in ABD’ye karşı büyük çaplı bir siber savaş başlatamayacağına; ülkesinin bu konuda ABD’nin gerisinde kaldığını bildiğine inanıyorlar.

Öte yandan her gün sayısız siber saldırılarla karşılaşan ABD’li büyük ve küçük ölçekli işletmelerin Rusya’dan gelecek tehdidi dikkate alması ve hazırlık yapması gerektiği Biden tarafından açıkça ortaya koyuldu:

“Amerikalıların güvendiği, kritik önemdeki hizmet ve teknolojilerin siber güvenliğini ve dayanıklılığını güçlendirme gücüne, kapasitesine ve sorumluluğuna sahipsiniz. Ve bunu başarmalısınız.”

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