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Biden: Ukrayna’nın NATO’ya katılım süreci kolay olmayacak

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#NATO#ABD#Biden
Biden: Ukrayna’nın NATO’ya katılım süreci kolay olmayacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 21:55

Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısında Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğinin gündeme gelmesinin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, “Ukrayna’nın NATO’ya katılma süreci kolay olmayacak” dedi.

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Geçtiğimiz günlerde Belçika’nın Brüksel’de düzenlenen Ukrayna odaklı NATO Savunma Bakanları toplantısında Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğinin gündeme gelmesinin ardından ABD’den konuya ilişkin açıklama geldi.

"BUNU KOLAYLAŞTIRMAYACAĞIZ"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın işgaline rağmen Ukrayna'nın NATO‘ya katılması için özel düzenlemeler yapmayacağını söyledi. Biden “Ukrayna’nın NATO’ya katılım süreci kolay olmayacak. Ukrayna, NATO ülkeleri ile aynı standartları karşılamalı. Bu yüzden bunu kolaylaştırmayacağız” dedi.

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#NATO#ABD#Biden

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