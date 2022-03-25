Biden Ukrayna sınırında: Vahşeti önlemek için buradayız

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Biden'ın açıklamalarından satır başları:



* Biden, Bizim kutsal bir görevimiz, asil bir sorumluluğumuz var. Bizler çocukları, kadınları, yoksulları korumak zorundayız. Evimizde nasıl ailemize bakıyorsak, görev yaptığımız yerlerde de insanları korumak zorundayız.



* Benim oğlum Irak'ta, Kosova'da görev yaptı. Cesaret madalyaları aldı. Birçoğunuzun yaptığı gibi. Delaware Ulusal Muhafızları'na katılmıştı. Ben neler yaşadığınızı oradan da çok iyi biliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, Ukrayna halkının yanında olacaksınız.



* ABD'den buraya 12 bin kişi daha gelecek ve toplamda 100 bin kişilik bir birlikle Avrupa'da görev yapıyoruz NATO şemsiyesi altında.



* En iyileri buraya gönderiyoruz. Sizler en iyilersiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Hizmetleriniz için, cesaretiniz için, yaptıklarınız için teşekkür ediyorum.