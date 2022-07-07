Biden Türkiye’ye destek sözü vermişti... ABD'de lobiler F-16 satışına karşı devrede

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ABD’deki Yunan-Rum lobisi, Ermeni ve bölücü destekçileri ile birlikte Türkiye’ye 40 adet F-16 savaş uçağı satışını ve yaklaşık 80 uçağın da modernizasyonunu önlemek amacıyla harekete geçti. Bu çerçevede Amerikan Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi üyesi 10 milletvekili, Türkiye’ye ABD yapımı F-16 satışını ve modernizasyonunu zorlaştıran bir yasa maddesi değişikliği hazırladı.

SAVUNMA YETKİ YASASI

Atina Haber Ajansı’na (ANA) göre, Kongre’de önümüzdeki dönemde oylanacak 2023 için Ulusal Savunma Yetki Yasası’na (NDAA) dahil edilmesi amacıyla hazırlanan yasa maddesi değişikliği önerisinde ABD Başkanı’nın, bir NATO üye ülkesinin (Yunanistan kastediliyor) son 1 yıl içinde egemenliğini ya da toprak bütünlüğünü veya hava sahasını ihlal eden bir başka NATO üye ülkesine (Türkiye kastediliyor) silah satışını onaylamasını yasaklıyor.

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‘6 AY ŞARTI’ ÖNERİLDİ

Aynı öneride bu yasağın, ABD Başkanı’nın söz konusu silah satışının ulusal güvenlik için hayati önem taşıdığını ya da ‘ihlalci’ NATO üyesinin son 6 ayda herhangi bir eylemde bulunmadığını Kongre’ye kanıtlaması halinde geçerli olmayacağı belirtiliyor. Değişiklik önergesine Yunan asıllı ABD’li milletvekili Chris Pappas önayak oldu. Öneriye imza atan vekiller arasında Frank Pallone, John Sarbanis, Dina Titus, Charlie Crist ve Carolyn Maloney de bulunuyor.

BIDEN’A MEKTUP

Hem Demokrat hem Cumhuriyetçi parti üyesi milletvekilleri, Biden’a gönderdikleri mektupta da tüm Yunan-Rum iddialarını sahiplendiler. Atina’nın Türk savaş uçaklarının Ege’deki “ihlal” iddiaları ile ilgili öne sürdüğü sayılara bile yer verilen mektupta Türkiye’nin, Yunan hükümetine karşı düşmanca bir tavır içinde olduğu iddiası da yer aldı. Mektupta, Türkiye’nin, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle ‘ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası’ (CAATSA) kapsamında bulunduğu belirtilerek, ilgili yasanın ABD hükümetine, Türkiye’ye “ön safta kullanılabilecek savunma sistemi satmasına izin vermediği” öne sürüldü. Mektupta, F-35’ler gibi F-16’ların da Türkiye’nin elindeki S-400’ler ile birlikte var olamayacağı öne sürülerek satışın engelleneceği belirtildi.

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BEYAZ SARAY: BU KONUYU GÖRÜŞÜYORUZ

ABD Kongresi’nde Türkiye karşıtı girişimler yapılırken, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye’ye F-16 satışı konusunu birkaç aydır görüştüklerini ve ABD Başkanı Joe Biden’ın bu talebi desteklediğini bildirdi. Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, bir grup Demokrat Kongre üyesinin Biden’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Madrid’de yaptığı görüşme sonrası F-16 satışı konusundaki olumlu açıklamalarını eleştirmesini değerlendirdi.

‘BİZ GAYET NETİZ’

Jean-Pierre, “F-16 konusunda gayet netiz. Bu konuda birkaç aydır görüşüyoruz. Biden, bu talebi gerçekten destekliyor. Bunun dışında yeni bir şey yok” dedi. Madrid’de yapılan NATO zirvesi sonrasında 30 Haziran’daki basın toplantısında Biden, F-16 satışını desteklediğnii belirterek Kongre’den de onayın çıkacağını umduğunu söylemişti. Sonrasında Türkiye’ye gelen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da satış lehine açıklamalarda bulunmuştu.