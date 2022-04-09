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Biden Türk Büyükelçiyi kabul etti

#Biden#Türkiye#Büyükelçi
Biden Türk Büyükelçiyi kabul etti

Koronavirüs pandemisinin zirve yaptığı geçtiğimiz yıl mart ayında Türkiye’nin Washington Büyükelçisi olarak atanan Murat Mercan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray’da kabul edildi.

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ABD Kongresi’nin’ın geçtiğimiz yıl 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak tanımlamasından bir gün önce ABD Ulusal Güvenlik Dairesi’nden Amanda Sloat’a güven mektubunu veren Murat Mercan, bir yıl aradan sonra Başkan Biden tarafından kabul edilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yazdığı güven mektubunu bu defa elden vererek fotoğraf çektirdi.

Büyükelçi Mercan, ‘Hakikatı Aramak’ rumuzlu kişisel Twitter hesabından “4 Nisan 2022 tarihinde Başkan Biden tarafından kabul edildim’’ ifadesiyle Biden ile birlikte oval ofiste çekilen fotoğrafını paylaştı.

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#Biden#Türkiye#Büyükelçi

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