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Biden: Trump’tan sadece 3 yaş büyüğüm

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#Donal Trump#ABD#Joe Biden
Biden: Trump’tan sadece 3 yaş büyüğüm
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 07:00

GEÇEN ay Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile yaptığı canlı yayın münazarasındaki zayıf performansı sonrası “yarıştan çekil” çağrılarıyla karşı karşıya kalan ABD Başkanı Joe Biden (81), kendisine özellikle yaşı nedeniyle yöneltilen eleştirilere, “Trump’tan sadece 3 yaş büyüğüm” diyerek yanıt verdi.

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Amerikan NBC News kanalına konuşan Biden, “Yaşlıyım ama Trump’tan yalnızca 3 yaş büyüğüm ve akıl sağlığım da gayet yerinde. 3 buçuk yılda daha önce diğer başkanların uzun süredir yapamadıklarını yaptım ve bu konuda eleştirilmeye hazırım” diye konuştu. Biden, seçim yarışından çekilmesine ilişkin çağrılarına karşılık “yenik düşmeyeceğini” ve “kaybetmeyeceğini” belirtti.

TRUMP BIDEN’I SALLADI

Diğer yandan ABD’de yapılan en son ankette, Donald Trump’ın, seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu “salıncak eyaletler”de (swing states) rakibi Demokrat Parti’nin adayı Başkan Joe Biden’ın önüne geçtiği belirtildi. The Times/SAY 24 tarafından yapılan ankette, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin’de Trump’ın Biden’a karşı yarışı önde götürdüğü görüldü.

 

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#Donal Trump#ABD#Joe Biden

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