Biden: Trump’tan sadece 3 yaş büyüğüm

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Amerikan NBC News kanalına konuşan Biden, “Yaşlıyım ama Trump’tan yalnızca 3 yaş büyüğüm ve akıl sağlığım da gayet yerinde. 3 buçuk yılda daha önce diğer başkanların uzun süredir yapamadıklarını yaptım ve bu konuda eleştirilmeye hazırım” diye konuştu. Biden, seçim yarışından çekilmesine ilişkin çağrılarına karşılık “yenik düşmeyeceğini” ve “kaybetmeyeceğini” belirtti.

TRUMP BIDEN’I SALLADI

Diğer yandan ABD’de yapılan en son ankette, Donald Trump’ın, seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu “salıncak eyaletler”de (swing states) rakibi Demokrat Parti’nin adayı Başkan Joe Biden’ın önüne geçtiği belirtildi. The Times/SAY 24 tarafından yapılan ankette, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin’de Trump’ın Biden’a karşı yarışı önde götürdüğü görüldü.