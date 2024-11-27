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Biden, Trump’ın yemin törenine katılacak

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Joe Biden#Trump
Biden, Trump’ın yemin törenine katılacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 07:00

ABD Başkanı Joe Biden, 25 Ocak 2025’te halefi Donald Trump için düzenlenecek yemin törenine katılacak.

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Beyaz Saray basın sekreteri yardımcısı Andrew Bates, “Başkan Biden, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin törenine katılacağına söz verdi. O ve First Lady Jill Biden, bu sözü yerine getirecek ve yemin törenine katılacak. Bunu demokratik değerlerimize ve halkın iradesine saygı duymaya olan bağlılığımızın önemli bir göstergesi olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu. 2020 seçimlerini kaybeden Trump, 6 Ocak 2021’de ABD Kongre Binası’na yapılan saldırıdan birkaç gün sonra gerçekleşen Biden’ın yemin törenine katılmamıştı. Trump’ı demokrasiye yönelik tehdit olarak nitelendiren Demokrat Biden, seçimin ardından “sorunsuz bir görev teslimi sağlamaya çalışacağını” söylemişti. Ay başında Beyaz Saray’da Trump’ı ağırlayan Biden, “Size yer sağlamak, ihtiyaçlarınızı karşılamak için her şeyi yapacağız” demişti.

 

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#ABD#Joe Biden#Trump

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