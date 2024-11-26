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Biden trump'ın yemin törenine katılacak

Güncelleme Tarihi:

#Biden#Trump#Yemin Töreni
Biden trumpın yemin törenine katılacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 10:17

Beyaz Saray Basın Sekreteri Andrew Bates, Biden'ın, Trump'ın yemin törenine katılacağını duyurdu.

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Beyaz Saray Basın Sekreteri Andrew Bates yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin törenine katılma sözü verdiğini hatırlatarak, Donald Trump'ın yemin törenine katılacağını bildirdi.

Bates açıklamasında, “Başkan, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin töreninde olacağına söz verdi. O ve First Lady bu sözü yerine getirecekler. Başkan bunu demokratik değerlerimize bağlılığın ve halkın iradesine saygının önemli bir göstergesi olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

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#Biden#Trump#Yemin Töreni

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