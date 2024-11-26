Biden trump'ın yemin törenine katılacak

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Beyaz Saray Basın Sekreteri Andrew Bates yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin törenine katılma sözü verdiğini hatırlatarak, Donald Trump'ın yemin törenine katılacağını bildirdi.

Bates açıklamasında, “Başkan, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin töreninde olacağına söz verdi. O ve First Lady bu sözü yerine getirecekler. Başkan bunu demokratik değerlerimize bağlılığın ve halkın iradesine saygının önemli bir göstergesi olarak görüyor” ifadelerini kullandı.