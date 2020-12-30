Biden, Trump’ı suçladı: Bu tamamen sorumsuzluk

Delaware’de ulusal güvenlik ve dış politika ekibiyle bir araya geldikten sonra açıklamalarda bulunan Biden, geçiş sürecinde Savunma Bakanlığı ile İdare ve Bütçe Ofisi’ndeki siyasi yönetimin engelleriyle karşılaştıklarını söyledi. “Bu bana sorarsanız sorumsuzluktan başka bir şey değil” değerlendirmesinde bulunan Biden, “Güvenliğimiz açısından önemli olan çoğu kurum hasar gördü.

Çoğunun içi personel, kapasite ve moral açısından boşaltıldı. Bu durum hükümetimizin Amerikan halkını korumasını zorlaştırıyor” diye konuştu. Öte yandan ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, ekibinin geçiş faaliyetlerine son derece profesyonelce çalışarak destek verdiğini söyledi.

TRUMP 6 OCAK’TA EYLEME ÇAĞIRDI

Seçim sonuçlarını şaibeli bulan ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’nin Joe Biden’ın başkanlığını resmen onaylaması beklenen 6 Ocak’ta, baskı oluşturmak için taraftarlarını Washington’da gösteri yapmaya çağırdı. Trump’ın hafta sonu Twitter’dan yaptığı çağrıya, aralarında aşırı sağcı ProudBoys’un (Gururlu Çocuklar) da olduğu birçok grubun olumlu yanıt vermesi bekleniyor.