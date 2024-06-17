Biden-Trump kapışmasında kurallar belli oldu

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İki reklam arası verilecek tartışma 90 dakika sürecek. Adayların reklam arası süresince kampanya personelleriyle iletişim kurmaları mümkün olmayacak. Aynı tarzda kürsüler verilecek adayların podyumdaki konumları ise yazı tura atılarak belirlenecek. Önceki başkanlık münazaralarından farklı olarak stüdyoya seyirci alınmayacağı belirtilirken, sahnede hiçbir dekora ya da önceden hazırlanmış notlar kullanılmasına izin verilmeyecek. Adaylara not almaları için bir kalem ile bir deste kâğıt ve bir şişe su verilecek. 27 Haziran’daki münazaranın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise konuşma sırası kendisinde olmayan adayın mikrofonunun kapatılacak olması. ABD medyasında bunu Başkan Biden’ın özellikle talep ettiği iddia ediliyor. 2020 seçimlerinden önce yapılan mülakatta Trump, Biden’ın birçok defa lafını bölmüş ve özellikle Demokratlardan münazara yayınının medeni bir şekilde gerçekleştirilemediği eleştirileri gelmişti. İki adayın 27 Haziran’dan sonra 10 Eylül’de bu defa Amerikan ABC kanalının ev sahipliğinde karşılaşması planlanıyor.