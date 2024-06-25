Biden, Trump düellosu için kampa girdi

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Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokrat aday ve mecvut ABD Başkanı Joe Biden, 27 Haziran’da CNN’in ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Washington’un yaklaşık 110 kilometre uzağındaki başkanlık tatil konutu Camp David’e giden Biden’ın münazara gününe kadar resmi programını boşaltması ise “Biden, Trump için hazırlanıyor” yorumlarına neden oldu.

GAF ENDİŞELERİ

Başkan Biden ve eski başkan Trump, perşembe gecesi Atlanta’da 2024 genel seçimlerinin ilk başkanlık tartışmasında ABD saatiyle 21.00’da (TSİ 28 Haziran 04:00) karşı karşıya gelecek. Kasım seçimlerinden önce genellikle eylül ve ekim aylarında yapılan münazaralar ABD tarihinde ilk kez bu kadar erken yapılmış olacak.

Başkan Biden’ın performansını belirleyecek en önemli etkenlerden biri 81 yaşındaki siyasetçinin zindeliği olacak. 90 dakika sürecek tartışma sırasında Biden’ın fiziksel ve mental kapasitesi yakından izlenecek. Trump geçen aylarda tartışma programından önce Biden’ın mental kapasitesini arttırıcı uyuşturucu testine tabi tutulması gerektiğini söylemişti.

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TEK MİKROFON KURALI

Adaylardan biri konuştuğu sırada diğer adayın mikrofonu sessize alınacak. Getirilen bu kuralla birlikte 2020 yılındaki tartışmalar sırasında Biden’ın sözünü sık sık kesen Trump’ın aynı taktiği kullanması mümkün olmayacak. Bu kuralın Biden’ın avantajına olduğu düşünülüyor. Ayrıca adayların podyumda önceden hazırlanmış not kullanmasına da izin verilmeyecek. Başkanlığı boyunca yaptığı basın toplantıları sırasında notlardan oldukça faydalanan Biden için bunun dezavantaj olduğu belirtiliyor.

ANKETLERDE BAŞA BAŞ GİDİYORLAR

Yapılan anketlere göre ABD’de her üç seçmenden ikisi Biden’ın bir 4 yıl daha başkanlık yapmak için yeterli akli sağlığının olmadığını düşünüyor. Fakat geçtiğimiz hafta yayınlayan Fox News anketine göre Başkan Biden uzun zaman sonra ilk kez Trump’ın önüne geçti. Yüzde 50’ye yüzde 48 olarak açıklanan anket için Trump, “bu anket çöp” tepkisi verdi. CBS News’ün anketine göre ise Trump yüzde 50’ye yüzde 49 önde götürüyor.