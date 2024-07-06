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Biden: Trump bağırınca dikkatim dağıldı

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#Joe Biden#Donald Trump#ABD
Biden: Trump bağırınca dikkatim dağıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 12:02

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışındaki rakibi Donald Trump'la çıktığı müzakeredeki performansıyla tartışma konusu olmaya devam ediyor. Müzakere sonrası ilk kez televizyonda canlı yayına katılan Biden bir kez daha gösterdiği kötü performans konusunda kendini savundu.

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Biden, canlı yayın tartışmasının ardından aralarında Demokratlar, destekçileri ve bağışçılarının de bulunduğu birçok kişi tarafından seçim yarışından çekilmesi yönünde çağrıların ardından ilk televizyon röportajını ABC News'e verdi.

Münazara gecesi ne olduğunun sorulması üzerine Biden, "Çok hastaydım, kendimi çok kötü hissediyordum." dedi.

Biden, kötü bir gece geçirdiğini belirterek, "Trump mikrofonu bile kapalıyken bağırıyordu. Bu da benim dikkatimi dağıttı. Sorun sadece bu değildi ama çok kontrol sağlayamadım." değerlendirmesinde bulundu.

Münazarayı tekrar seyredip seyretmediğine ilişkin ise Biden, "Yok, sanırım izlemedim." yanıtını verdi.

"BEN PUTİN'İ İNDİREN ADAMIM"

Anketlerde geride olmasına ilişkin ise Biden, "Ben anketlere inanmıyorum." dedi.

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Biden, kimsenin kendisinden başkan olmak için daha kalifiye olmadığını savunarak, "Trump'ı yenmek için en kalifiye kişi benim." ifadelerini kullandı.

Kendisini 4 yıl daha başkan olarak görüp görmediğine ilişkin bir soruya çok net ifadelerle cevap vermeyen Biden, NATO'yu bir araya getireceğine işaret ederek, "Ben Putin'i indiren adamım." dedi.

Kendisini eleştirenlerin sorulması üzerine ise Biden, söz konusu kişilerin "neden bahsettiğini" bilmediğini ifade etti.

Biden, seçim yarışından çekilmeyeceğini tekrarlayarak, sadece Tanrı'nın onu çekilmeye ikna edebileceğini söyledi.

"HER GÜN YAPTIKLARIMLA MUAYENEDEN GEÇİYORUM"

Zihinsel sağlığını ölçmek için bir muayeneyi kabul edip etmeyeceğini cevaplamaktan kaçınan Biden, "Her gün yaptıklarımla ben zaten muayeneden geçiyorum." diye konuştu.

Biden, sadece seçim kampanyası yürütmediğini belirterek, "Ben dünyayı yönetiyorum. Mübalağa gibi gelebilir ancak değil, biz dünyanın merkezindeki ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

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#Joe Biden#Donald Trump#ABD

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