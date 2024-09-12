Biden tepki çekince yeni açıklama yaptı: 'Ayşenur’un ölümünden derin üzüntü duydum’

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Önceki gün Eygi’nin ölümüyle ilgili soruya, “Görünüşe göre bir kaza olmuş, (kurşun) yerden sekmiş ve kazara vurulmuş” demekle yetinen Biden, dün yayınladığı açıklamada da yaşananları “hata” olarak nitelendirdi.

‘TRAJİK BİR HATA’ DEDİ

Biden açıklamasında Ayşenur’un ölümünden “öfkelendiğini ve derinden üzüldüğünü” belirterek yaşananların “tamamen kabul edilemez” olduğunu söyledi. ABD lideri 26 yaşındaki Ayşenur’u “İdealizminin Batı Şeria’ya yerleşimlerin genişlemesini barışçıl bir şekilde protesto etmek için seyahat etmesine yol açan bir aktivist” olarak nitelendirdi. Biden’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “İsrail, Ayşenur’un ölümündeki sorumluluğunu kabul etmiştir ve yapılan ön soruşturma, bunun gereksiz bir tırmanıştan kaynaklanan trajik bir hatanın sonucu olduğunu göstermiştir. Tam bir hesap verebilirlik sağlanmalıdır. Ve İsrail bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için daha fazlasını yapmalıdır.” Biden’ın olayın ‘gereksiz bir tırmanıştan kaynaklanan trajik bir hatanın sonucu’ ifadesiyle İsrail’in açıklamasına destek vermiş oldu. İsrail ordusu, Eygi’nin askerlerin açtığı ateşle öldüğünü kabul etmiş, fakat olayın “kasıtsız” olduğunu iddia etmişti.

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HARRIS: BASKI YAPACAĞIZ

Kamala Harris de, bir açıklama yayınlayarak Ayşenur’un öldürülmesini “asla olmaması gereken korkunç bir trajedi” olarak nitelendirdi ve “Soruşturmanın bulgularına erişim için baskı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

BIDEN AİLEYİ ARAMADI

Bu arada, Ayşenur’un ölümüyle ilgili açıklama yapmak için beş gün bekleyen Biden, ailesine de henüz başsağlığı dilemedi. Eygi’nin aile sözcüsü Juliette Majid, “Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, aileyi arayıp başsağlığı dilemek yerine onu öldüren yabancı orduyu savunmayı seçti” şeklinde açıklama yaptı.