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Dünya
DHA
Haber Giriş: 01.05.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

Biden söz vermişti: ABD, büyük utancından kurtulmaya çalışıyor

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Biden söz vermişti: ABD, büyük utancından kurtulmaya çalışıyor

ABD Savunma Bakanlığı ABD ile Meksika sınırındaki duvar inşaatı sözleşmelerini iptal ediyor. Trump yönetiminin göçmen politikasını değiştirmekte kararlı olan Biden adımları tek tek atmaya başladı.

ABD Savunma Bakanlığı, başlangıçta askeri görevler için ayrılan fonları kullanan ABD ile Meksika sınırındaki duvar inşaatı sözleşmelerini iptal ediyor. Trump yönetimi, sınır duvarına ek bariyerleri inşa etmek için askeri fonlarını kullanılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelmesinin hemen ardından ilk eylemlerinden biri olarak ABD ile Meksika sınırındaki duvar inşaatının durdurulmasını emretmiş ve kullanılan fonların gözden geçirilmesi çağrısında bulunmuştu. Bu kapsamda Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, tüm sınır duvarı inşaatı sözleşmelerini iptal ettiğini belirtti.

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Pentagon sözcüsü Jamal Brown Savunma Bakanlığı adına yaptığı açıklamasında “Başkanının beyanına uygun olarak Savunma Bakanlığı, başlangıçta askeri çocuklar için okullar, ortak ülkelerdeki denizaşırı askeri inşaat projeleri, Ulusal Muhafız ve Yedek ekipman hesabı gibi diğer askeri görevler ve işlevler için amaçlanan fonlar kullanılarak ödenen tüm sınır bariyeri inşaatı projelerini iptal etmeye devam ediyor” dedi.

Biden söz vermişti: ABD, büyük utancından kurtulmaya çalışıyor

2019'DA TRUMP, FONLARI KULLANMAK İÇİN ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ

Jamal Brown “Savunma Bakanlığı, sınır bariyeri projelerini iptal etmek ve kurumlar arası ortaklarla koordinasyon sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya başladı. Bugünkü eylem, bu Yönetimin milletimizi savunmaya, hizmet eden üyelerimizi ve ailelerini desteklemeye devam eden bağlılığını yansıtıyor” ifadelerini kaydetti.

ABD Gümrük ve Sınır Korumasına göre, 2019'dan bu yana, Pentagon fonları kullanılarak sınır boyunca birden fazla yerde 547 km’den (340 mil) fazla inşaat yapıldı. Eski başkan Donald Trump, 2019 yılında sınır duvarı için Pentagon fonlarının kullanılmasına izin veren ulusal bir acil durum ilan etti.

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