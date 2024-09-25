Biden son kez BM’ye hitap etti: Gazze’de savaş artık sona ermeli

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Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir haftalığına New York’ta bir araya getiren BM 79’uncu Genel Kurulu oturumu başladı. Oturum, BM 79. Genel Kurul Başkanı Kamerunlu Philemon Yong başkanlığında ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in konuşmasıyla açıldı. ABD Başkanı Joe Biden da son kez ABD başkanı olarak BM’ye hitap etti. Biden sözlerinde özellikle Lübnan ve İsrail’i uyararak “Topyekün savaş kimsenin çıkarına değil” dedi.

BARIŞ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Ortadoğu’da giderek artan gerilime değinen Biden, Gazze Savaşı’nda sivillerin yaşadığı acı ve kayıplardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Biden, 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırıyı hatırlatarak “Rehinelerin aileleriyle görüştüm. Onlarla birlikte yas tuttum. Cehennemi yaşıyorlar. Gazze’deki masum siviller de cehennemi yaşıyor. Hamas’ın başlattığı bu savaşı onlar istemedi. Yardım görevlileri dahil olmak üzere binlerce kişi öldürüldü. Çok fazla aile evlerini terk etti, göçe zorlandı ve çadırlara yığıldı. Korkunç bir insani durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla ateşkesin vakti geldi. Hamas ve İsrail arasında ateşkes yürürlüğe girmeli ve savaş sona ermelidir. Topyekün savaş kimsenin çıkarına değil” dedi. Biden ayrıca Batı Şeria’daki çatışmalara da değinerek bölgede iki devletli bir çözümün önemini vurguladı.

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DİPLOMATİK ÇÖZÜM MÜMKÜN

Lübnan’da konuşlu Hizbullah’ın 7 Ekim sonrası İsrail’e roket saldırısı başlattığına değinen Biden, artan gerilimle ilgili “Diplomatik çözüm hâlâ mümkün. Uzun vadeli çözüm için ise tek yol barış. Barışa ilerlemek bizi İran’a karşı da güçlendirecektir. Asla ve asla nükleer silaha ulaşmalarına izin vermemeliyiz” ifadesini kullandı.

UMUTSUZ OLMA LÜKSÜMÜZ YOK

Biden, Rusya’ya karşı savaşında zafer kazanana kadar Ukrayna’yı destekleme sözü verdi. Biden, “İyi haber şu ki, (Rusya lideri) Putin’in savaşı başarısız oldu. Ukrayna hâlâ özgür. Putin NATO’yu da zayıflatmaya çalıştı, ancak iki yeni üyeyle Finlandiya ve İsveç ile NATO daha güçlü” dedi. ABD Başkanı “Liderler olarak, dünyanın zorlukları karşısında ‘umutsuzluğa kapılma’ lüksüne sahip değiliz” dedi. Konuşmasının sonunda “Bazı şeyler iktidarda kalmaktan daha önemlidir” diyen Biden “Başkan olmak hayatımın onuru oldu. Yapmak istediğim çok daha fazla şey var” diyerek veda etti.