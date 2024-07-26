Biden sitem etti: İkinci dönemi hak etmiştim

Haberin Devamı

“Başkan olarak sicilimin, dünyadaki liderliğimin, Amerika’nın geleceğine dair vizyonumun hepsinin ikinci bir dönemi hak ettiğine inanıyorum” diyen Biden, yarıştan aslında çekilmek istemediğinin ikinci kez altını çizerken, demokrasiyi korumanın hiçbir unvandan daha değerli olmadığını söyledi.

‘GENÇ SESLER LAZIM’

Son haftalarda partisini birleştirmesi gerektiğinin farkına vardığını söyleyen 81 yaşındaki başkan, “Meşaleyi yeni nesle aktarmanın en iyi yol olduğuna karar verdim. Milletimizi birleştirmenin en iyi yolu budur” dedi. Ayrıca Biden, daha yeni ve daha genç seslere ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Başkanlığının geri kalan altı ayında işini yapmaya devam edeceğini söyleyen Biden, Cumhuriyetçilerden gelen istifa çağrılarını reddetti. Ekonomiyi büyütmeye devam edeceğini ve ABD Yüksek Mahkemesi’nde reform yapma niyetinin olduğunu belirten Biden, dış politikaya da öncelik vereceğini belirtti.

Haberin Devamı

NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

Biden, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün bir araya geldi. Biden, kameraların karşısında tokalaşıp hoş geldin dedikten sonra “görüşecek çok konumuz” var diyerek sözü Netanyahu’ya bıraktı. Netanyahu da Biden’a 50 yıllık kamu görevi sırasında İsrail’e verdiği destek ve “İrlandalı Amerikan bir Siyonist” olduğunu açıklaması nedeniyle teşekkür ederek, gelecek aylarda da birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi. Liderler, daha sonra soru almadan basına kapalı şekilde görüşmeye geçti.